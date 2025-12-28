No es Cristián Zavala: el delantero que Coquimbo Unido busca para reforzar el ataque

Coquimbo Unido empieza a afinar los últimos detalles para cerrar el plantel 2026. Con Hernán Caputto en la banca del aurinegro, se buscará repetir la gran campaña de Esteban González y luchar por el Bicampeonato y la Copa Libertadores.

Por lo mismo, la mayoría de fichajes ya están confirmados para el nuevo cuerpo técnico. Entre los ya confirmado están Guido Vadalá y Matías Fracchia. Además ya renovaron Diego Sánchez, Juan Cornejo, Benjamín Chandía, Manuel Fernández y Alejandro Camargo.

Sin embargo, todavía en el ataque falta por reforzar. La salida de Cecilio Waterman significa una pérdida importante dicha zona y aún falta confirmar la permanencia de Cristian Zavala.

Ante esto, se asoma un nuevo ariete que quedó libre en este mercado de fichajes. Así lo indica Vistazo Deportivo donde deslizaron el nombre de Luis Riveros. El delantero anotó cuatro goles y tres asistencias en los 20 partidos que disputó en 2025.

La nueva variante en ataque para Coquimbo

Pese a ello, no renovó su vínculo con Audax Italiano y tras cuatro años dejó el cuadro de La Florida. De inmediato varios clubes se fijaron en el nombre de Riveros. Palestino y Concepción también consultaron por el delantero.

Pero todo indicaría que el campeón del fútbol chileno se quedará con está nueva variante para acompañar a Nicolás Johansen como nuevo referente de ataque.

Cabe consignar que Coquimbo Unido ya comenzó la pretemporada. En está primera etapa están los jugadores ya renovados y los juveniles que acompañarán al primer equipo. Por lo que se esperan novedades en los próximos días.

Coquimbo abre la temporada 2026 con la disputa de la Supercopa el 19 de enero. Mientras que la Liga de Primera comienza el 26 del mismo mes, y el inicio de la Copa Libertadores sería el 18 de marzo.

