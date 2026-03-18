Jugó Copa Libertadores, fue seleccionado en Argentina y ahora buscará la salvación en la Primera B

El mercado de fichajes entregó una nueva sorpresa y ahora es la Primera B que suma un experimentado jugador para este 2026. Es así el caso de Santa Cruz que da por cerrado su plantel con Nazareno Romero.

El jugador de 26 años fue presentado como nuevo refuerzo y con esto se cierra definitivamente el plantel. “Le damos la más cordial bienvenida a Nazareno Romero, quien se suma oficialmente a nuestro club. Como institución, le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío junto a nosotros”, detalló el elenco que lucha por el ascenso.

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El lateral se formó en Vélez y fue Gabriel Heinze el que lo llevó al primer equipo donde compartió con jugadores como Juan Martín Lucero. Incluso llegó a ser seleccionado en la selección juvenil de Argentina donde tuvo de compañeros a campeones del mundo como Thiago Almada.

Luego Nazareno Romero logró debutar en el Fortín en 2021. Incluso disputó la Copa Libertadores. Tras ello dio el salto a Rosario Central y Ferro. Posteriormente su carrera continuó en Ecuador en Deportivo Cuenca y Orense. En su último club sufrió la rotura de menisco en su rodilla derecha y se perdió gran parte de la temporada.

Sin embargo, este 2026 busca su revancha ahora en el elenco que dirige John Armijo. Incluso este miércoles ya sumó su primera práctica con el elenco de la provincia de Colchagua. Por lo que se espera su debut en la próxima fecha.

¿Cuándo juega Santa Cruz?

Santa Cruz enfrenta un complejo momento en la Primera B. En la reciente fecha cayó por 2-0 ante Puerto Montt y se ubica penúltimo con solo dos unidades. De momento tiene uno más que Rangers que es el colista y que peligra con el descenso.

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Por lo mismo se hace urgente el poder sumar en la tabla. Ahora la gran chance será este sábado 21 de marzo cuando reciban a Curicó Unido a las 20:30 horas. Luego para cerrar el tercer mes del año deberán visitar a San Luis.

En resumen:

Nazareno Romero , lateral de 26 años formado en Vélez, es el nuevo refuerzo de Santa Cruz.

, lateral de formado en Vélez, es el nuevo refuerzo de Santa Cruz. El equipo dirigido por John Armijo se ubica penúltimo en Primera B con dos unidades.

se ubica penúltimo en con dos unidades. Santa Cruz recibirá a Curicó Unido este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas.

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