La ANFP sufre un nuevo e insólito problema, el que se suma al intento de “golpe de Estado” ocurrido en el último consejo de presidentes, el pasado martes en Quilín, contra la administración encabezada por Pablo Milad.

Según detalló The Clinic, el organismo rector del fútbol chileno, junto a sus problemas financieros arrastrados desde hace varios años, ahora fue víctima de una estafa.

El medio detalló que la ANFP interpuso una querella este miércoles en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por giro doloso de cheques contra Vanessa Guzmán Vicencio, representante legal de la empresa M20 Sport.

En la ANFP explicaron que el 2020 la empresa demandada adquirió los derechos nominales de la Segunda División Profesional, la tercera categoría del fútbol chileno. Sin embargo, cuando fueron a cobrar parte del pago los cheques rebotaron.

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ANFP se querella por estafa de casi 50 millones

“En los Estados Financieros de la ANFP de 2022 aparece un activo de $52 millones de parte de la empresa M20 Sport, el que según la querella no se ejecutó“, publica The Clinic.

La ANFP acusa estafa por el nombre de la Segunda División. (Foto: ANFP)

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La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 5 de junio en el Juzgado de Garantía de Chillán. La querella y defensa de la ANFP está a cargo del estudio de abogados de Gonzalo Cisternas Sobarzo.

Respecto a M20 Sport, la propia marca se define como “especializada en servicios de publicidad prestados por empresas. Iniciamos operaciones el 21 de Septiembre del 2020 y estamos legalmente constituidos como sociedad por acciones, dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país”.

Cabe recordar que la Segunda División comienza su competencia este fin de semana, aún sin patrocinio oficial tras la salida de La Liga 2D. Asimismo, tampoco hay acuerdo con algún socio para la transmisión televisiva del torneo.

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Esto supone un golpe no sólo para la ANFP, sino también para la propia Segunda División. La categoría arrastra problemas financieros desde su creación, con clubes sin derecho a voto, opinión ni recursos de parte de Quilín.

Resumen:

La ANFP interpuso una querella contra Vanessa Guzmán Vicencio por giro doloso de cheques.

La empresa M20 Sport adeuda $52 millones por derechos de la Segunda División Profesional.

La audiencia de formalización se realizará el 5 de junio en el Juzgado de Chillán.