El cuadro trasandino tiene en la mira a uno de los jugadores que Fernando Gago tiene en carpeta para la segunda mitad del año.

Universidad de Chile busca tener un mercado de fichajes a la altura para tomarse varias revanchas en la segunda mitad del año. Luego de un primer semestre bastante irregular, el equipo de Fernando Gago debe sumar refuerzos para elevar el nivel del plantel.

Dentro de las varias necesidades que tiene el romántico viajero, hace unas semanas se informó que el extremo argentino Lucas Janson era uno de los nombres que el DT argentino tenía en carpeta.

El atacante tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero ha estado muy relegado en este úlitmo tiempo en el cuadro Xeneize. Gago lo conoce desde su paso por el club, por lo que como oportunidad de mercado aparece como una opción bastante interesante.

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Universidad de Chile tiene competencia por Lucas Janson

Lamentablemente para los azules hay competencia para quedarse con los servicios del delantero. De acuerdo a información entregada por el periodista Nicolás Bozza, al otro lado de la cordillera hay otro club que busca el fichaje de Janson.

“Gimnasia y Esgrima de La Plata inició gestiones formales con Boca Juniors por Lucas Janson. Hay buena relación entre las dirigencias y existe optimismo para cerrar la llegada del extremo al Lobo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lucas Janson ha jugado poco y nada en esta temporada 2026 con Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

Esta no es la primera vez que Janson aparece en el radar de la U. En el 2023 Mauricio Pellegrino también buscó su fichaje, pero finalmente el delantero partió desde Vélez Sarsfield justamente a Boca Juniors, club donde milita hoy en día.

En esta presente temporada Janson ha jugado apenas un total de cuatro partidos en Boca Juniors, siendo tres por el Apertura y uno en la Copa Argentina. Registra una asistencia y una amarilla en 260 minutos de acción.

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En síntesis