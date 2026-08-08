Las dirigidas por Tatiele Silveira se quedaron con la victoria gracias al solitario gol de Yastín Jiménez en el Bicentenario de La Florida.

Colo Colo Femenino nuevamente sacó su categoría en el Superclásico ante Universidad de Chile. En su visita al Bicentenario de La Florida por la fecha 21 del torneo el equipo de Tatiele Silveira se impuso por 1-0 para seguir en lo más alto de nuestra liga.

Bastó solamente el solitario tanto de Yastín Jiménez a los 10’ para que las albas impusieran sus términos en el sintético, donde pese a los intentos azules por empatar y la expulsión de Yenny Acuña sobre el final, no dejó escapar una nueva victoria sobre el clásico rival.

Con esta victoria el Cacique sigue en los más alto del torneo con 55 puntos, siete más que Universidad Católica, su más cercano perseguidor. Por su parte la U se quedó estacando en el tercer puesto con 42 unidades.

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Hay que destacar que con esta victoria el equipo femenino del Popular estiró todavía más su ventaja en el historial sobre la U. Las albas registran 43 triunfos en Superclásico contra solo nueve de las azules, mientras que apenas hay tres empates entre ambos equipos.

El Cacique sigue más arriba que todos en el Campeonato Femenino jugadas 22 fechas. | Foto: Colo Colo Femenino.

El próximo partido de Colo Colo Femenino

Las albas jugarán ante Santiago Wanderers el miércoles 12 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 22 del Campeonato Femenino 2026.

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El próximo partido de Universidad de Chile Femenino

Por su parte las azules enfrentarán por la jornada 22 del torneo a Deportes Iquique el miércoles 12 de agosto a las 12:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.