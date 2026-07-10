La delantera chilena es flamante refuerzo del Real Sociedad Femenino. La Bombardera Azul vestirá su cuarta camiseta en el fútbol español.

La joven delantera de la selección chilena, Sonya Keefe, seguirá su carrera en España. La Bombardera Azul fue anunciada como refuerzo del Real Sociedad Femenino, el cuarto equipo extranjero en su carrera.

“Pólvora para la delantera“, informó el cuadro español agregando que “la Real Sociedad y Sonya Keefe han llegado a un acuerdo para la incorporación de la jugadora al club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2027-28“.

Complementaron que “es natural de Santiago de Chile y tiene 22 años. Delantera de gran movilidad, destaca por su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su facilidad para ver portería”.

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Más elogios para Keefe de la Real Sociedad

Real Sociedad consigna que con el Granada, “la pasada temporada firmó 11 goles, confirmando su crecimiento y consolidándose como una de las atacantes más destacadas de la categoría”.

Sentencian que “la nueva futbolista txuri-urdin llega a Zubieta tras completar una gran campaña, en la que volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo. Su olfato goleador, movilidad y ambición aportan un nuevo perfil ofensivo a una plantilla que sigue reforzándose con el objetivo de competir al máximo nivel“.

Keefe ya aprobó los exámenes médicos y firmó su nuevo contrato. Antes la atacante vistió las camisetas de Boston College, Unión Española, Universidad de Chile, CP Cacereño, Dux Logroño y el Granada.

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“Es un sueño formar parte de este club, afrontaremos la nueva temporada con mucha ilusión. Feliz de dar este paso en mi carrera. Siempre he ido de menos a más, pero hoy estoy orgullosa. Este club tiene mucha historia y vamos a competir”, concluyó Sonya.

Sonya Keefe es refuerzo del Real Sociedad Femenino.

Resumen:

-Sonya Keefe fichó por la Real Sociedad Femenino hasta la temporada 2027-28.

-11 goles anotó la chilena de 22 años la pasada temporada con el Granada.

-Cuarto equipo extranjero en la carrera de la atacante tras aprobar los exámenes médicos.