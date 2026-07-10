Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Femenino

Sonya Keefe tiene nuevo equipo: anunciada como flamante refuerzo va por su cuarto club en España

La delantera chilena es flamante refuerzo del Real Sociedad Femenino. La Bombardera Azul vestirá su cuarta camiseta en el fútbol español.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Keefe fue anunciada como refuerzo y firma por por su cuarto equipo en España.
© Real SociedadKeefe fue anunciada como refuerzo y firma por por su cuarto equipo en España.

La joven delantera de la selección chilena, Sonya Keefe, seguirá su carrera en España. La Bombardera Azul fue anunciada como refuerzo del Real Sociedad Femenino, el cuarto equipo extranjero en su carrera.

Pólvora para la delantera“, informó el cuadro español agregando que “la Real Sociedad y Sonya Keefe han llegado a un acuerdo para la incorporación de la jugadora al club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2027-28“.

Complementaron que “es natural de Santiago de Chile y tiene 22 años. Delantera de gran movilidad, destaca por su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su facilidad para ver portería”.

Sonya Keefe hace un golazo de 30 metros en la Copa América Femenina y revela el secreto tras la pegada

ver también

Sonya Keefe hace un golazo de 30 metros en la Copa América Femenina y revela el secreto tras la pegada

Más elogios para Keefe de la Real Sociedad

Real Sociedad consigna que con el Granada, “la pasada temporada firmó 11 goles, confirmando su crecimiento y consolidándose como una de las atacantes más destacadas de la categoría”.

Sentencian que “la nueva futbolista txuri-urdin llega a Zubieta tras completar una gran campaña, en la que volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo. Su olfato goleador, movilidad y ambición aportan un nuevo perfil ofensivo a una plantilla que sigue reforzándose con el objetivo de competir al máximo nivel“.

Keefe ya aprobó los exámenes médicos y firmó su nuevo contrato. Antes la atacante vistió las camisetas de Boston College, Unión Española, Universidad de Chile, CP Cacereño, Dux Logroño y el Granada.

Alexia Putellas fue presentada como nueva jugadora en Inglaterra tras complicarle transmisión a Solabarrieta

ver también

Alexia Putellas fue presentada como nueva jugadora en Inglaterra tras complicarle transmisión a Solabarrieta

“Es un sueño formar parte de este club, afrontaremos la nueva temporada con mucha ilusión. Feliz de dar este paso en mi carrera. Siempre he ido de menos a más, pero hoy estoy orgullosa. Este club tiene mucha historia y vamos a competir”, concluyó Sonya.

Sonya Keefe es refuerzo del Real Sociedad Femenino.

Sonya Keefe es refuerzo del Real Sociedad Femenino.

Resumen:

-Sonya Keefe fichó por la Real Sociedad Femenino hasta la temporada 2027-28.

-11 goles anotó la chilena de 22 años la pasada temporada con el Granada.

-Cuarto equipo extranjero en la carrera de la atacante tras aprobar los exámenes médicos.

Lee también
Miedo: el desafiante mensaje de Lamine Yamal y España a Francia
Mundial 2026

Miedo: el desafiante mensaje de Lamine Yamal y España a Francia

Espontáneo apoyo de Haaland a Mbappé tras polémico penal
Mundial 2026

Espontáneo apoyo de Haaland a Mbappé tras polémico penal

Haaland revela y explica: "Contra Inglaterra me sentiré un poco incómodo"
Mundial 2026

Haaland revela y explica: "Contra Inglaterra me sentiré un poco incómodo"

Estrella presentada en Inglaterra tras complicarle transmisión a Solabarrieta
Femenino

Estrella presentada en Inglaterra tras complicarle transmisión a Solabarrieta

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo