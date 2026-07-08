Alexia Putellas dejó Barcelona y es oficialmente la nueva jugadora del London City de Inglaterra. La estrella española arriba al fútbol inglés.

Es oficial: Alexia Putellas tiene nuevo club. La multicampeona con el Barcelona y la selección de España fue presentada como refuerzo del London City Lionesses, de la Woman’s Super League de Inglaterra.

La Reina, como se conoce a la mediocampista catalana de 32 años deja atrás 14 temporadas seguidas con el Barcelona y cambia el fútbol español por el británico.

“London City se complace en anunciar la incorporación de la ganadora del Balón de Oro Femenino en dos ocasiones, Alexia Putellas”, publicó el club tras la presentación llevada a cabo en Nueva York.

Agregaron que “Putellas, una de las jugadoras más laureadas de la historia del fútbol, ​​campeona del mundo, dos veces ganadora del Balón de Oro y varias veces campeona de la Liga de Campeones Femenina, aporta un nivel de élite y un historial de victorias al más alto nivel”.

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El impase de Solabarrieta con Putellas

Cabe recordar que Putellas generó un momento complicado para el relator nacional, Fernando Solabarrieta, quien no la reconoció cuando apareció en la transmisión del duelo entre España y Austria por la Copa del Mundo 2026.

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“Hay algunas celebridades que están muy distintas o son internacionales, y bueno… discúlpenos, no logramos reconocerlas. Y hay otras que son muy locales en Estados Unidos. Ya diremos quién estaba allí, que no figura en la lista de celebridades”, manifestó en el momento Solabarrieta, quien recibió una lluvia de críticas por el impase.

Putellas es una súper estrella del fútbol europeo: con el Barcelona se cansó de ganar La Liga (10 veces), la Copa de la Reina (10) y la Supercopa de España (6), además de cuatro Champions League femeninas.

Con España fue campeona en el Mundial Femenino de 2023 y las Ligas de Naciones 2024 y 2025, adjudicándose además el Balón de Oro y el The Best FIFA en sus ediciones 2021 y 2022.

Resumen:

-Alexia Putellas fichó por el London City Lionesses tras 14 temporadas en Barcelona.

-Nueva York albergó la presentación oficial de la bicampeona del Balón de Oro.

-Fernando Solabarrieta no la reconoció durante el duelo entre España y Austria en 2026.