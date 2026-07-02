En la transmisión del España contra Austria apareció ante la cámara Alexia Putellas. El relator nacional no reconoció a la campeona del mundo y dos veces ganadora del Balón de Oro y llovieron críticas.

El regreso al relato de Fernando Solabarrieta, como voz en las transmisiones de Chilevisión para el Mundial 2026, sufrió un traspié mediático que generó durísimas críticas en redes sociales. El hecho ocurrió en el partido entre España y Austria, con triunfo por 3-0 para los ibéricos.

Por los dieciseisavos de final en el SoFi Stadium de Los Angeles (California), en Estados Unidos, las cámaras de televisión enfocaron en los palcos VIP a Alexia Putellas, y el relator nacional no la reconoció.

“Hay algunas celebridades que están muy distintas o son internacionales, y bueno… discúlpenos, no logramos reconocerlas. Y hay otras que son muy locales en Estados Unidos. Ya diremos quién estaba allí, que no figura en la lista de celebridades“, dijo Solabarrieta mientras la transmisión enfocaba a Putellas.

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Duras críticas a Solabarrieta por impase en el España-Austria

De inmediato las redes sociales se llenaron con comentarios negativos para el periodista, a quien cuestionaron el impase, apuntando a la calidad como periodista deportivo.

El impase de Solabarrieta con Alexia Putellas, doble balón de Oro y campeona del mundo con España.

Cabe recordar que Alexia Putellas es toda una estrella del fútbol femenino español y mundial. La mediocampista catalana de 32 años es multicampeona con el Barcelona, donde jugó entre 2005-06 y 2012-26. De azulgrana, entre varias Ligas y Copas de la Reina y Supercopa de España, también ganó la Champions en 2024 y 2026.

Hoy en el London City Lionesses de la Primera División de Inglaterra, registra con la selección española los títulos del Mundial Femenino 2023 y las Ligas de Naciones 2024 y 2025.

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Fue condecorada como la mejor jugadora del Mundo, ganadora del Balón de Oro 2021 y 2022, y el Premio The Best FIFA los mismos dos años.

Resumen:

-Fernando Solabarrieta no reconoció a Alexia Putellas en la transmisión de Chilevisión.

-Alexia Putellas ganó el Balón de Oro y The Best en 2021 y 2022.

-España venció por 3-0 a Austria en dieciseisavos del Mundial 2026.