Unai Simón rompe récord absoluto en la historia de los Mundiales: arquero de España se convierte en el portero de mayor imbatibilidad consecutiva en las citas planetarias.

El arquero de la selección española y los registros del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón, sigue su camino para convertirse en campeón del mundo con el cuadro europeo. Sin embargo, el meta también pelea récord en lo individual.

Es que Simón superó a Iker Casillas como el arquero con más minutos sin recibir goles en una Copa del Mundo por España. Ante Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el portero comenzó con 429′ de imbatibilidad.

Ya a los 47′ del duelo, Unai Simón había superado a Sepp Maier (Alemania, 474′) y el español Iker Casilla (476′). Con esto, el actual meta de los ibéricos se puso en el tercer lugar del récord planetario, a la caza de Peter Shilton (Inglaterra, 500′) y Walter Zenga (Italia, 517′)…

En la transmisión de Chilevisión, Fernando Solabarrieta manifestó en medio de su relato que “Unai Simón ya pasó el récord. Récord de imbatibilidad en las Copa del Mundo con España. Sobrepasó al gran Iker Casillas, a quien dejó con 476 minuto sin recibir goles, y aumenta este registro contando minutos“.

ver también Video tiene un millón reproducciones en pocas horas: feroz parada de carros del arquero de España a un periodista

Unai Simón: récord absoluto de minutos imbatidos en los Mundiales

Solabarrieta sentenció que “Unai Simon va en repercusión de Walter Zenga, que tiene 517 minutos, el récord absoluto de las Copas del Mundo“.

Unai Simón es desde hoy leyenda viva de los mundiales: récord absoluto y planetario del español.

Y terminando el partido de España contra Austria, Simón superó la marca como el nuevo arquero de mayor imbatibilidad en las Copas del Mundo al llegar a 519′ al cumplirse los 90 minutos del duelo. Y con la clasificación a octavos de final, el próximo duelo le permitirá seguir sumando.

Cabe recordar que Walter Zenga alcanzó el récord que rigió hasta hoy con el mayor tiempo consecutivo de imbatibilidad en una Copa del Mundo, marca conseguida con la selección italiana en el Mundial 1990, disputado en casa de la Azzurra.

ver también España a octavos del Mundial 2026: triunfo ante Austria para sacar chapa de candidato al título

Sobre el final del partido contra Austria, tras unas dudas matemáticas que pueden ocurrir en una transmisión en vivo, Solabarrieta celebró el récord con Simón como el nuevo portero con más minutos seguidos sin recibir goles en las Copas del Mundo.

Resumen:

-Unai Simón bate el récord español de 476 minutos sin recibir goles.

-Unai Simón superó el récord de Iker Casillas a los 47 minutos frente a Austria.

-Poco antes del final del partido, Simón superó los 517 minutos del récord absoluto de Walter Zenga.