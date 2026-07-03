Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final, que ya era una hazaña para la humilde selección africana. Pero la historia dirá mucho más: Los Tiburones Azules tuvieron contra las cuerdas a Lionel Messi y Argentina, la vigente campeona planetaria.
Fue un triunfo 3-2 de La Albiceleste conseguido recién en el segundo tiempo de alargue. Cabo Verde no le dio tregua a Argentina y le hizo las cosas casi imposibles, tanto que más de algún trasandino temió la sorpresa y eliminación.
Y la prensa local lo tiene claro y destacan lo realizado por su selección, a pesar de la tristeza por la eliminación y una esperanza que se diluyó en el alargue.
El diario A Nação en Cabo Verde tituló que “Argentina gana en la prórroga y frustra el sueño de Los Tiburones Azules“. Agregaron que el conjunto africano “no logró avanzar a los octavos de final del Mundial al caer derrotada ante la Argentina de Messi por 3-2 en la prórroga, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario”.
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“A pesar de la derrota, Los Tiburones Azules volvieron a sorprender al mundo con una actuación brillante, logrando incluso igualar el marcador en la prórroga tras ir perdiendo 2-1. El gol de la victoria de Argentina llegó en los últimos minutos del tiempo extra”, añadieron.
Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a la Argentina campeona del mundo: la reacción de la prensa en el país africano.
Por su parte, CV Sporta reaccionó publicando que “Cabo Verde perdió contra Argentina, pero dio buena batalla y se despide del Mundial con la frente en alto“. Complementan que fue “un partido donde la selección nacional de Cabo Verde ofreció una sólida actuación e hizo trabajar duro a los campeones del mundo. Los argentinos ganaron por tres goles a dos”.
Respecto al magnífico tanto del 2-2, consignaron que “la selección nacional marcó un golazo; Sidny Cabral, por la banda izquierda, regateó a un rival y colocó el balón en la escuadra izquierda de la portería de Emiliano Martínez, quien sólo pudo ver cómo el balón entraba por la escuadra. ¡Qué jugada y qué golazo, uno que haría vibrar cualquier estadio del mundo!“.
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“Nuestra selección nacional abandona este Mundial con la frente en alto, así que felicitaciones a los enérgicos Tiburones Azules, técnicamente dirigidos por el entrenador Pedro Brito-Bubista”, sentenciaron.
Resumen:
-Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue por dieciseisavos de final.
-1-1 finalizó el tiempo reglamentario antes de la prórroga en el Mundial 2026.
-Sidny Cabral marcó el empate transitorio 2-2 ante la selección de Lionel Messi.