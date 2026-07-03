Cabo Verde sorprendió a Argentina lo la llevó hasta el alargue haciendo temer a La Albiceleste una eliminación en dieciseisavos de final del Mundial. La prensa en el país africano reaccionó con orgullo.

Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final, que ya era una hazaña para la humilde selección africana. Pero la historia dirá mucho más: Los Tiburones Azules tuvieron contra las cuerdas a Lionel Messi y Argentina, la vigente campeona planetaria.

Fue un triunfo 3-2 de La Albiceleste conseguido recién en el segundo tiempo de alargue. Cabo Verde no le dio tregua a Argentina y le hizo las cosas casi imposibles, tanto que más de algún trasandino temió la sorpresa y eliminación.

Y la prensa local lo tiene claro y destacan lo realizado por su selección, a pesar de la tristeza por la eliminación y una esperanza que se diluyó en el alargue.

El diario A Nação en Cabo Verde tituló que “Argentina gana en la prórroga y frustra el sueño de Los Tiburones Azules“. Agregaron que el conjunto africano “no logró avanzar a los octavos de final del Mundial al caer derrotada ante la Argentina de Messi por 3-2 en la prórroga, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario”.

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Cabo Verde: “Golazo que haría vibrar cualquier estadio del mundo”

“A pesar de la derrota, Los Tiburones Azules volvieron a sorprender al mundo con una actuación brillante, logrando incluso igualar el marcador en la prórroga tras ir perdiendo 2-1. El gol de la victoria de Argentina llegó en los últimos minutos del tiempo extra”, añadieron.

Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a la Argentina campeona del mundo: la reacción de la prensa en el país africano.

Por su parte, CV Sporta reaccionó publicando que “Cabo Verde perdió contra Argentina, pero dio buena batalla y se despide del Mundial con la frente en alto“. Complementan que fue “un partido donde la selección nacional de Cabo Verde ofreció una sólida actuación e hizo trabajar duro a los campeones del mundo. Los argentinos ganaron por tres goles a dos”.

Respecto al magnífico tanto del 2-2, consignaron que “la selección nacional marcó un golazo; Sidny Cabral, por la banda izquierda, regateó a un rival y colocó el balón en la escuadra izquierda de la portería de Emiliano Martínez, quien sólo pudo ver cómo el balón entraba por la escuadra. ¡Qué jugada y qué golazo, uno que haría vibrar cualquier estadio del mundo!“.

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“Nuestra selección nacional abandona este Mundial con la frente en alto, así que felicitaciones a los enérgicos Tiburones Azules, técnicamente dirigidos por el entrenador Pedro Brito-Bubista”, sentenciaron.

Resumen:

-Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue por dieciseisavos de final.

-1-1 finalizó el tiempo reglamentario antes de la prórroga en el Mundial 2026.

-Sidny Cabral marcó el empate transitorio 2-2 ante la selección de Lionel Messi.