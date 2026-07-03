La gran revelación de la cita planetaria desafía a los campeones del mundo después de haber caído con la Roja. De esa tarde hay varios nombres que se repiten.

Cabo Verde fue la gran sorpresa del Mundial 2026 y ahora sale a buscar una verdadera hazaña. Este viernes 3 de julio desde las 18:00 horas los Tiburones Azules desafían a Argentina tratando de meterse en los octavos de final de la cita planetaria, un escenario impensado y más luego de que hace no mucho tiempo cayeron con Chile.

Cuando en el papel la Roja no clasificó y terminó como colista de las Eliminatorias Sudamericanas, igual se las arregló para derrotar por 4 a 2 a la revelación de la Copa del Mundo. Esto ha llevado a los hinchas a preguntarse si es que es el mismo plantel y, para sorpresa, los cambios son mínimos.

En resumen, el Cabo Verde que perdió con Chile

Por el milagro en el Mundial: Cabo Verde , la gran revelación del torneo, buscará dar el golpe definitivo este viernes 3 de julio a las 18:00 horas, cuando enfrente a la campeona Argentina por el ansiado pase a los octavos de final.

, la gran revelación del torneo, buscará dar el golpe definitivo este viernes 3 de julio a las 18:00 horas, cuando enfrente a la campeona por el ansiado pase a los octavos de final. La lección que dejó La Roja: Pese a su brillante presente en la cita planetaria, los Tiburones Azules mantienen prácticamente la misma base de jugadores que hace un tiempo cayó goleada 4-2 ante Chile .

Pese a su brillante presente en la cita planetaria, los Tiburones Azules mantienen prácticamente la misma base de jugadores que hace un tiempo cayó goleada 4-2 ante . Sorpresas versus polémicas: Mientras los africanos llegan envalentonados tras dejar en el camino a Uruguay y empatarle a España, la Albiceleste buscará imponer su jerarquía en un partido marcado por las constantes suspicacias en torno a los cobros arbitrales.

Los héroes de Cabo Verde que perdieron con Chile y buscan la hazaña frente a Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se prepara para ver en acción a su revelación nada menos que ante los actuales campeones del mundo. Cabo Verde choca con Argentina buscando la clasificación a los octavos de final del torneo y con Chile como su gran lección.

Gran parte de los jugadores de Cabo Verde que perdieron con Chile ahora enfrentarán a Argentina en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

La goleada de la Roja ha hecho pensar en si los jugadores que saltarán a la cancha esta tarde son los mismos. En aquella jornada, la formación fue con Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Duarte, Pina, Mendes, Arcanjo, Soares; y Livramento. Además, ingresaron otros como Paulo, Semedo, da Costa, Duarte, Pina, Semedo y Rodrigues.

En el último encuentro gran parte de ellos sumó minutos, con otros que no jugaron contra Chile como Pico, Monteiro y Varela. No obstante, la base termina siendo la misma que no pudo frente a nuestro país.

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Ahora la misión para Cabo Verde es aún mayor. Ante Argentina, los campeones del mundo que más polémicas a favor tienen, deberán salir a buscar una victoria que los haga entrar en la historia de su país y así meterse en octavos de final.

En el camino dejaron a uno de los que parecía seguro en esta fase como Uruguay y le sacaron un empate a España, uno de los candidatos al título. Habrá que ver si es que la formación que paren esta tarde será similar a lo visto en fase de grupos o si se resguardan aún más considerando el peligro que tendrán en frente.

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Cabo Verde no quiere que este sea el final y va por un milagro contra Argentina en el Mundial 2026. Los Tiburones Azules parecen haber aprendido mucho de su errores luego del duelo con Chile y han sido el equipo que más ha llamado la atención.

El rival de Argentina o Cabo Verde en los octavos de final del Mundial 2026

Cabo Verde desafía a Argentina intentando un hazaña para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El ganador se verá las caras con el que se lleve la victoria en el cruce de Australia y Egipto esta tarde.