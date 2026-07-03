Cabo Verde le marca a Argentina un golazo: los africanos ponen el empate y pueden llevar a los campeones planetarios al alargue en 16avos de final de la Copa del Mundo.

Cabo Verde pone la sorpresa y suspenso en el duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La modesta selección africana, que muchos veían fuera en la fase de grupos, le marcó a Argentina decretando el 1-1 parcial ante los vigentes campeones planetarios.

Tras el golazo de Lionel Messi en 28′, poco después del inicio del segundo tiempo logró igualar el marcador en los 58′ con el bonito tanto de Deroy Duarte, quien ya tiene una historia para contarles a sus nietos y los que vengan.

Los africanos llevaron la jugada desde el centro del ataque hacia la derecha entrando en tres cuartos de chancha, Ryan Mendes se fue al encuentro de Facundo Medina y envió el pase por entre las piernas del argentino…

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Duarte en Cabo Verde: gol al Dibu Martínez y la Argentina campeona del mundo

Deroy Duarte recibió por el costado del área chica y antes que le llegara la marca sacó el zapatazo cruzado al segundo palo que sorprendió a Emiliano Martínez, según muchos el mejor arquero del mundo en la actualidad.

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Peor aún para Argentina, el arquero Vozinha de Cabo Verde ha respondido con buenísimas tapadas para evitar los intentos albicelestes por recuperar la ventaja. Y cuando no ha sido el portero, la defensa de los africanos se ha visto firme para interceptar, desviar o rechazar el peligro del arco. Argentina la pasa mal ante un Cabo Verde que sorprende y quiere la hazaña contra el campeón del mundo.

Cabe recordar que en la fase de grupos empató con España, pero no le marcó (0-0), e igualó ante Uruguay (2-2), una selección charrúa que definitivamente estuvo muy lejos de sus mejores tiempos, antes y durante el desarrollo del Mundial. Ahora le marcan a Argentina y la complican.

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Por ahora, de mantenerse el empate, Cabo Verde obligará a Argentina a definir la clasificación a octavos de final en el tiempo extra o la tanda de penales.

Actualización:

Tras el 2-1 de Lautaro Martínez en la prórroga (92′), Sidny Lopes Cabral regaló un golazo monumental para Cabo Verde (103′), en un 2-2 parcial impensado contra Argentina.

Resumen:

-Cabo Verde puso la sorpresa en el Mundial y le marcó el empate 1-1 a Argentina.

-El tanto fue obra de Deroy Duarte en los 58′, un tanto que pocos consideraron posibles.

-De mantenerse el empate, la selección africana llevará al vigente campeón del mundo al tiempo extra o los penales.