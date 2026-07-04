El 10 nuevamente da que hablar por una situación en la que estuvo a punto de marcar con complicidad del juez del encuentro. Las redes sociales arden.

Lionel Messi y Argentina vuelven a hacer noticia en el Mundial 2026 por un arbitraje que por poco les da la clasificación sin sufrir tanto ante Cabo Verde. La Albiceleste tuvo que pelear hasta el alargue para imponerse por 3 a 2 en un partido que tuvo un tiro libre que, además de debate, ya indigna a los hinchas.

Y es que como ha sido la tónica ya desde Qatar 2022, los trasandinos se han visto favorecidos por algunas decisiones. ¿La última? La que protagonizaron con el juez canadiense Drew Fischer, ejecutando un lanzamiento cuando no había pitazo y Vozinha ordenaba la barrera de su equipo.

En resumen, Messi y Argentina suman otra polémica en el Mundial

Triunfo sufrido en el Mundial 2026: Argentina logró avanzar tras vencer a Cabo Verde por 3 a 2 en el alargue, en un partido tenso que reavivó el debate internacional sobre supuestos favoritismos arbitrales.

logró avanzar tras vencer a por 3 a 2 en el alargue, en un partido tenso que reavivó el debate internacional sobre supuestos favoritismos arbitrales. El controvertido tiro libre de Lionel Messi: Al minuto 72, las cámaras captaron al “10” argentino presionando al árbitro Drew Fischer (“¡Silbá!”) para ejecutar una falta rápidamente, justo cuando el portero aún estaba ordenando a su barrera.

Al minuto 72, las cámaras captaron al “10” argentino presionando al árbitro Drew Fischer (“¡Silbá!”) para ejecutar una falta rápidamente, justo cuando el portero aún estaba ordenando a su barrera. Vozinha evitó un escándalo mayor: A pesar de la ventaja concedida por el juez, el heroico arquero de Cabo Verde logró reaccionar a tiempo y atajar el remate, aunque no pudo evitar la ola de indignación y críticas.

Lionel Messi y otro arbitraje favorable para Argentina en el Mundial 2026

Argentina y Lionel Messi están en el centro de la polémica después de lo ocurrido ante Cabo Verde. La Albiceleste protagonizó un momento insólito y que vuelve a poner en el debate las supuestas ayudas para que lleguen lo más lejos posible.

Lionel Messi le ordenó al árbitro pitar cuando Cabo Verde estaba ordenando su barrera en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Cuando el partido estaba 1 a 1 y se jugaba el minuto 72′, una falta frente al área les dejaba una tremenda chance de pasar arriba. El 10 fue quien tomó el balón y lo acomodó, esperando al pitazo del juez para poder rematar.

Sin embargo, las imágenes de la TV mostraron cómo Lionel Messi apuró al árbitro Drew Fischer a dar la orden. “¡Silbá!” se lee en los labios del astro argentino. Pero todo esto, mientras Cabo Verde se estaba moviendo para ajustar su barrera.

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El jugador del Inter Miami no dudó y sacó un remate a la zona donde no había nadie. Por suerte, el portero Vozinha estuvo notable para reaccionar a tiempo y así evitar que su equipo quedara abajo en el marcador.

La situación ha generado un enorme debate en redes sociales, especialmente porque otra vez son los trasandinos los beneficiados. Si era gol, de seguro los reclamos no se hubiesen hecho esperar en la cancha pero todo se terminó definiendo en el alargue.

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Lionel Messi y Argentina otra vez dan que hablar por una decisión arbitral que les juega a su favor. La Albiceleste sigue firme, pero los fanáticos ya no saben qué hacer ante las polémicas con los jueces que, misteriosamente, se inclinan a su lado.

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