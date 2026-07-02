Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

¡Escándalo en el Mundial 2026! La imagen que delata a Messi como el regalón oficial de la FIFA

Sin jugar en la pasada jornada de miércoles, la Pulga se hizo viral por una jugada que hizo estallar al planeta fútbol por dispares criterios en el torneo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Messi y el dispar criterio para sus faltas.
© Getty.Messi y el dispar criterio para sus faltas.

Siguen las críticas en torno a los criterios arbitrales con Lionel Messi y el resto de los futbolistas que disputan la Copa del Mundo. Esta vez estallaron las redes sociales tras el triunfo 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina.

En la parte final del encuentro, el goleador Folarin Balogun llegó tarde a un balón y en un planchazo evidente sobre Tarik Muharemovic, el VAR metió mano. Tras el llamado el juez, el delantero local vio la tarjeta roja.

Fue ahí que el periodismo y los hinchas en general estallaron acusando dispares criterios para una jugada similar. Es que en el 3-0 de Argentina ante Argelia, en el primer duelo de Messi, la Pulga hizo la misma falta sin ver tarjeta y después anotando un triplete.

Así fue el perdonazo a Messi

Corría la primera fecha de la fase grupal del Mundial 2026 y Lionel Messi no recibió ni tarjeta amarilla por un planchazo brutal ante Argelia. Ya en 16avos de final, Folarin Balogun fue expulsado por la misma jugada, tras llamado del VAR.

Tweet placeholder

Jamie Carragher, histórico jugador de Inglaterra y hoy comentarista del Mundial 2026, alzó la voz por las jugadas. El ex defensa criticó que “si eso es roja para Balogun, entonces tiene que ser roja para Messi también”.

“No puedes tener una regla para los nombres más grandes del juego y otra para todos los demás. Eso no es arbitraje, es favoritismo”, lanzó el ex jugador del Liverpool.

En Chile también salpicó la polémica. Coke Hevia dijo que fue “bien expulsado Balogun, no es a propósito, pero no se mide intención. Es Balogun y no Messi”. Por su parte, el periodista Cristián Caamaño ironizó diciendo que “a Balogun lo expulsaron por no llamarse Lionel. Misma acción involuntaria, distinta sanción”.

Lee también
Mundial 2026: ¿Dónde ver Portugal vs Croacia por TV y STREAMING?
Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Dónde ver Portugal vs Croacia por TV y STREAMING?

Reventa para ver a la Argentina de Messi alcanza cifras astronómicas
Mundial 2026

Reventa para ver a la Argentina de Messi alcanza cifras astronómicas

"Corazones e hígados": La particular dieta de Erling Haaland
Mundial 2026

"Corazones e hígados": La particular dieta de Erling Haaland

Zamorano responde por su favorito en el Mundial: "Me matan en mi casa"
Mundial 2026

Zamorano responde por su favorito en el Mundial: "Me matan en mi casa"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo