Sin jugar en la pasada jornada de miércoles, la Pulga se hizo viral por una jugada que hizo estallar al planeta fútbol por dispares criterios en el torneo.

Siguen las críticas en torno a los criterios arbitrales con Lionel Messi y el resto de los futbolistas que disputan la Copa del Mundo. Esta vez estallaron las redes sociales tras el triunfo 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina.

En la parte final del encuentro, el goleador Folarin Balogun llegó tarde a un balón y en un planchazo evidente sobre Tarik Muharemovic, el VAR metió mano. Tras el llamado el juez, el delantero local vio la tarjeta roja.

Fue ahí que el periodismo y los hinchas en general estallaron acusando dispares criterios para una jugada similar. Es que en el 3-0 de Argentina ante Argelia, en el primer duelo de Messi, la Pulga hizo la misma falta sin ver tarjeta y después anotando un triplete.

Así fue el perdonazo a Messi

Corría la primera fecha de la fase grupal del Mundial 2026 y Lionel Messi no recibió ni tarjeta amarilla por un planchazo brutal ante Argelia. Ya en 16avos de final, Folarin Balogun fue expulsado por la misma jugada, tras llamado del VAR.

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Jamie Carragher, histórico jugador de Inglaterra y hoy comentarista del Mundial 2026, alzó la voz por las jugadas. El ex defensa criticó que “si eso es roja para Balogun, entonces tiene que ser roja para Messi también”.

“No puedes tener una regla para los nombres más grandes del juego y otra para todos los demás. Eso no es arbitraje, es favoritismo”, lanzó el ex jugador del Liverpool.

En Chile también salpicó la polémica. Coke Hevia dijo que fue “bien expulsado Balogun, no es a propósito, pero no se mide intención. Es Balogun y no Messi”. Por su parte, el periodista Cristián Caamaño ironizó diciendo que “a Balogun lo expulsaron por no llamarse Lionel. Misma acción involuntaria, distinta sanción”.