Claudio Díaz protagonizó una discusión con el DT de los azules y ahora fue confirmado para dirigir el duelo en Valparaíso.

Una nueva polémica designación reclama Universidad de Chile para el compromiso de este domingo ante Santiago Wanderers, por la quinta fecha de la Copa Chile 2026 en el estadio Elías Figueroa.

Esto, porque fue designado el árbitro Claudio Díaz para llevar adelante el encuentro en Valparaíso, quien hace pocos días tuvo un duro encontrón con Fernando Gago.

Fue en la derrota 1-0 de los azules ante La Calera, la noche del miércoles, donde las imágenes de TNT Sports captaron el cruzo del entrenador argentino con el árbitro que no pasó desapercibido.

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Protagonizó polémica con Gago y ahora será el árbitro de la U

Fue el medio Conexión Azul quienes confirmaron que Claudio Díaz Mera fue designado para Universidad de Chile vs Santiago Wanderers, además que será acompañado por los asistentes Joaquín Arrué y Gabriel Ureta.

Todo después de un polémico partido esta misma semana, donde los dardos apuntaron al árbitro Diego Flores y el cuarto, que fue Claudio Díaz, y su pelea con Gago.

Si bien a la salida del partido el técnico de la U no quiso declarar sobre los jueces, sacando lecciones de la situación de Joaquín Correa, Marcelo Morales le dio con todo en rede sociales.

Claudio Díaz estuvo en el estreno de Gago en la U y fue derrota. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El historial de Claudio Díaz con la U

No es primera vez que Claudio Díaz se cruza en el camino de Universidad de Chile, porque ya esta temporada ha dirigido y fue cuarto árbitro en varios partidos, aunque con una tendencia negativa a los azules.

Como árbitro estuvo en la derrota de la U por un marcador de 1-0 ante Unión La Calera, por la Copa de La Liga, la jornada que se estrenó Fernando Gago en la banca de los azules.

En la labor de asistente cuarto árbitro tiene tres apariciones, con un empate sin goles ante Audax Italiano, la derrota 1-0 ante Cobresal, ambas por la Liga de Primera, además en la victoria por 4-1 ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.