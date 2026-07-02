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Universidad de Chile

U de Chile saca lecciones de Javier Correa y evita una guerra con los árbitros: “Ya quedó claro”

Los azules terminaron furia con Diego Flores en la derrota ante La Calera, pero la tiraron al córner cuando tuvieron que criticarlo.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago volvió a tener un episodio con los árbitros.
© TNT SportsFernando Gago volvió a tener un episodio con los árbitros.

La teleserie de Javier Correa en Colo Colo fue una lección para todo el fútbol chileno, al menos eso dejaron claro en Universidad de Chile luego de la derrota por 1-0 ante Unión La Calera.

El delantero argentino sacó la voz en contra del árbitro Nicolás Gamboa, donde luego fue denunciado al Tribunal de Disciplina para recibir cuatro fechas de castigo.

Por lo mismo, ahora fue el turno de los azules, quienes terminaron furia con Diego Flores, pero evitaron pisar el palito en la guerra con los árbitros.

Fernando Gago evitó criticar a los árbitros públicamente, pese a tener altercados durante el partido. Foto: Andres Pina/Photosport

Fernando Gago evitó criticar a los árbitros públicamente, pese a tener altercados durante el partido. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Qué dijeron en la U por los árbitros?

La derrota ante La Calera terminó caliente para la U, con un expulsado como Marcelo Morales, además de Fernando Gago en un cruce de palabras con el cuarto juez, Claudio Díaz.

Pese a la imagen de TNT Sports, el técnico argentino puso de inmediato una barrera al tema: “No hablo más de los árbitros, ya quedó claro ustedes lo vieron y no pasa nada”.

Pero no fue el único que adoptó esta medida, porque Bianneider Tamayo siguió el ejemplo de su entrenador para dar un paso al costado a la idea de salir a criticar al juez.

“La verdad que con el arbitraje no voy a opinar nada. No son temas que tengan que ver con nosotros. Nos hacemos responsables de lo que sucedió hoy en la cancha y, bueno, trabajar para que podamos conseguir los tres puntos el fin de semana”, finalizó.

Mira el compacto del partido:

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