El entrenador ha dado espacio a los formados en el club azul, de manera de potenciarlos: acá cuenta su experiencia y lo que busca.

Uno de los puntos en que más se ha destacado el proceso del técnico Fernando Gago tiene que ver con los juveniles de Universidad de Chile, a quien les ha dado espacios para mostrarse en diferentes competiciones.

Ya es una costumbre ver nombres como el de Lucas Barrera, Agustín Arce, Ignacio Vásquez y ahora último Elías Rojas, quien fue estelar en varios partidos y acompañó a Gago en la conferencia de prensa previo a Santiago Wanderers en la Copa Chile.

Fue en ese contexto donde Gago explicó la importancia por trabajar con los jóvenes del club: “Los chicos me encantan, que tengan deseo de jugar en el primer equipo, para eso los preparamos”.

“Elías tiene un margen de mejora, ha tenido sus momentos que lo he hablado con él, todo es positivo independiente de la competición. Buscamos el plantel más competitivo, independiente de cuándo vengan los refuerzos, la idea es un equipo competitivo con los que están y un equipo con aspiraciones para lo que queda del año“, detalló.

Lucas Barrera es uno de los juveniles que agarró camiseta de titular en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Gago habla del trabajo con los juveniles en U de Chile

Fernando Gago ha empezado a mover a los juveniles de Universidad de Chile, por lo mismo no es raro es varios nombres en sus citaciones, dándole minutos y protagonismo con los azules.

En ese sentido, asegura que “es importante pensarlo, del que los chicos puedan jugar y tener minutos porque son patrimonio del club y hay que llevarlo a una valorización donde también sirva económicamente y el trabajo que se hace en divisiones inferiores”.

Por lo mimos cree que hay que trabajar, pero también cumplir las etapas de crecimiento necesaria en los jugadores, de manera de que la base sirva: “Soy convenido del proyecto con jóvenes, del sentido de pertenencia, de que se vive en un momento de formación”.

“Yo llegué a los 10 años a una institución, luego poder debutar y el sentido de pertenencia que dio el tiempo. Son importantes en todo proyecto, pero necesitan estar preparados. Son factores que se ven en el día a día, no solo futbolístico, es desarrollo, alimentación, algunos maduran mas rápidos que otros, hay que entender esos momentos y tiempos. También la intuición del entrenador para decir hoy puede debutar o hoy no juega, porque hay muchos factores y yo creo que los jóvenes ayudan con energía temperamento y ganas e gana un lugar y competir”, finalizó.

Mira las declaraciones: