Tenemos el primer cruce confirmado de los cuartos de final del Mundial 2026: Francia vs Marruecos. ¿Cuándo se enfrentan?

Fue un día emocionante en el inicio de los octavos de final del Mundial 2026. En Houston, Marruecos eliminó a Canadá con una contundente goleada. En Filadelfia, Francia hizo lo propio con Paraguay, aunque en un partido mucho más peleado y caliente.

El cuadro marroquí dejó fuera a uno de los anfitriones del torneo para meter miedo camino hacia el título en Norteamérica. Azzedine Ounahi anotó un doblete (59′ y 82′) y Soufiane Rahimi firmó la goleada (90’+8).

En tanto, los franceses lucharon con la misma garra que los paraguayos. El gol del triunfo lo terminó encontrando Kylian Mbappé desde el punto penal (70′), marcando su 7° gol en esta edición del Mundial 2026.

Así, Marruecos y Francia son las primeras selecciones clasificadas a los cuartos de final y se enfrentarán entre sí en dicha ronda.

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Cuándo juegan Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026

El duelo entre Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 está programado para el jueves 9 de julio a las 16:00 horas en el Estadio Boston en Massachusetts. Ahí, definirán al primer semifinalista.

En este cruce, los marroquíes buscarán venganza después de encontrarse con los franceses en semifinales de Qatar 2022. Ahí, fue triunfo de los galos (2-0), quienes después caerían en la final contra Argentina.