El partido entre Francia y Paraguay tuvo momentos de tensión. Pero, también, de distensión. Y con un ósculo incluido.

Claramente no fue el partido más vistoso del Mundial 2026. Eso sí, vaya que dejó historias. El duelo entre Francia y Paraguay, válido por los octavos de final, fue una verdadera batalla. Les Bleus tuvieron que mostrar las garras y batallar mucho más de la cuenta para, finalmente, pasar de ronda.

Todo se resolvió con un penal de VAR. ¿Cómo así? Una jugada de Désiré Doué terminó en un penal que, a simple vista, el árbitro había desestimado. De hecho, ni el propio jugador galo había hecho aspavientos. El único tanto del partido sirvió para el triunfo de los galos y para que Kylian Mbappé se acerque a la marca histórica de Lionel Messi.

Precisamente, Kylian Mbappé fue uno de los que más miradas cosechó tras el triunfo francés. Los principales detractores del atacante galo, criticaron su fama de mal ganador. Otros, vieron en su reacción una muestra de la frustración y de los complejos momentos que Paraguay le hizo vivir a Les Bleus.

ver también “Nosotros también jugamos sucio”: la polémica jugada entre Francia y Paraguay que divide aguas en el fútbol

¿Besitos de Kylian Mbappé?

Tras el partido, hubo muchas reacciones. Los que ven el fútbol como un espectáculo se arremangaron sus largas camisas de seda, para criticar lo hecho por Paraguay. Mientras que, los que lo ven como un deporte, entendieron el sacrificio y la entrega de los jugadores guaraníes. Al final, son hasta dos maneras de ver el mundo.

Y hubo un paraguayo que se llevó todo el peso durante el partido. Se trata de Juan José Cáceres, jugador del Dinamo Moscú, con pasos por Racing y Lanús. El guaraní anuló a Kylian Mbappé y, por eso, se llevó la tremenda ovación de parte del periodismo latinoamericano.

En conversación con TyC Sports, Cáceres contó cómo fue marcar al ídolo francés y soltó anécdotas del partido. “Por suerte le tocó más jugar por el centro que por mi lado. Le tenía que meter (cada vez que estaba por su lado), porque si no se me iba“, empezó diciendo el jugador guaraní, que reveló lo que le dijo Mbappé.

Kylian Mbappé y Juan José Cáceres se cruzaron en más de una ocasión | Getty Images

“Me dijo: ‘¿Me quieres dar un beso’. Y yo le dije: ‘Y, bueno, ya que estás’“, contó un sonriente Cáceres, que además aclaró que no sabía nada de las palabras post partido de Kylian Mbappé.

“Me dijeron que salió a hablar de que habíamos hecho un partido sucio. Nosotros, simplemente hicimos lo nuestro“, concluyó el jugador de la Selección de Paraguay.

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En resumen…

Francia eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un penal sancionado a través del VAR tras una acción de Désiré Doué.

eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un penal sancionado a través del VAR tras una acción de Désiré Doué. El delantero Kylian Mbappé anotó el gol del triunfo y sumó una nueva anotación para acercarse al récord histórico de Lionel Messi.

anotó el gol del triunfo y sumó una nueva anotación para acercarse al récord histórico de Lionel Messi. El defensor paraguayo Juan José Cáceres logró anular a Mbappé durante el juego y reveló una divertida e irónica conversación que tuvo en la cancha con la estrella de Les Bleus.