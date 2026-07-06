A lo Haaland en el Mundial: Abuelitos de Talcahuano se suman al viral de Noruega

A través de redes sociales se vitalizó el registro de un grupo de adultos mayores que imitan el remo de los vikingos. “

El Mundial 2026 ha registrado una de las mayores sorpresas en los octavos de final. Esto debido a que la selección de Noruega con doblete de Erling Haaland logró eliminar nada menos que a Brasil.

Los vikingos lograron el batacazo en los 90 minutos, lo que también estuvo marcado por el gran rendimiento del portero Orjan Nyland que hasta tapó un pena en el comienzo del partido a Bruno Guimaraes.

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“He trabajado estrechamente con mi entrenador mental, que es un experto en esto, y con nuestros analistas y entrenadores de porteros. Un gran agradecimiento a todos ellos también. Fue genial parar el balón y mantenernos en el partido”, recalcó el golero.

“Seguimos adelante. Es un día increíble. Es uno de los días más increíbles de la historia de Noruega”, recalcó el delantero del Manchester City. El ariete luego tomó protagonismo por liderar el el comentado festejo que se ha vuelto tendencia en el Mundial.

Es que imitando a sus raíces, la selección de Noruega homenajea a los antiguos vikingos con sus aguerridas embarcaciones. Tras dos golpes al bombo suena al unísono el “Ro”, que significa rema, y se imita el movimiento del remo que realizaban por las frías aguas del viejo continente.

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Abuelitos en Talcahuano imitan festejo de Noruega

El tema es que el Mundial cruza todas la fronteras y ahora en Chile se imita de particular forma el festejo de Noruega. Esto porque un grupo de adultos mayores lo utiliza para realizar ejercicios en la comuna de Talcahuano.

Así lo mostró Héctor Quiroz que en sus redes sociales publicó como este curioso festejo ayuda a la movilidad. El video fue subido hace una semana, pero con el triunfo ante Brasil estalló en las redes sociales.

“El ejercicio nació de una dinámica para hacer más amena y atractiva las sesiones de taller del centro diurno de Talcahuano“, explicó el kinesiólogo a Redgol.

Ayudados por un elástico imitan el gesto del remo y trabajan la parte superior de su cuerpo. “Lo vi en el Mundial y como amante del fútbol, siempre trato que estén al tanto de los eventos deportivos. Les pregunto los resultados para motivarlos y a los que no siguen el Mundial para que se informen. Con mi colega Sebastián Molina hacemos dinámicas para estimularlos congnitivamente“, agregó el especialista de la salud.

El registro que replicó “Balón Nostálgico” se viralizó en redes sociales y suma cientos de me gusta y aplausos por la novedosa forma de ayudar a nuestros adultos mayores.

Así las cosas, ahora Noruega se medirá en cuartos de final ante Inglaterra el próximo sábado 11 de julio. El encuentro está programado a las 17:00 horas de Chile y el ganador pasará a semifinales del Mundial.