Gualberto Jara conversó con RedGol y encendió las alarmas por el empate de Colo Colo ante Deportes Recoleta en la Copa Chile.

Colo Colo sufrió una nueva sorpresa en la Copa Chile. El Cacique quería volver al triunfo después de la derrota contra O’Higgins, pero sólo terminó empatando con Deportes Recoleta en la fecha 5 del torneo.

La visita sorprendió con un gol de Branco Provoste por vía penal a los 18′. Maximiliano Romero (16′) y Arturo Vidal (58′) dieron vuelta las acciones para los albos, pero Carlos Gonzalez empató a los 77′.

Aunque Colo Colo igual logró su clasificación a la siguiente fase, quedaron muchas dudas sobre el desempeño del equipo en otro partido sin ganar. En conversación con RedGol, Gualberto Jara fue duro sobre el tema.

“No debería ocurrir, sobre todo la forma en el segundo tiempo, donde se notaba que se producía un desorden, todos al ataque, dejando la línea defensiva abandonada, lo que aprovechó Recoleta con opciones claras al final”, condenó.

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Colo Colo genera preocupación: “Volvieron las dudas”

“Lo que se ve desde afuera en cuanto a los últimos partidos es que bajó el rendimiento, volvieron las dudas, no se puede sostener un nivel de juego y les hacen muchos goles. Todas esas situaciones que luego cuestan y se van repitiendo y se transforma en desconfianza”, analizó.

“Se reafirman las dudas que han ido apareciendo hace dos o tres partidos“, lamentó también Gualberto Jara.

Ahora, el Cacique vive un pequeño receso antes de la intertemporada, donde tendrá un amistoso frente a Millonarios el 18 de julio. El regreso a la competencia será le 24 contra Deportes Limache en el reinicio de la Liga de Primera.