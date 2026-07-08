Desde el hockey de Off Campus hasta el lacrosse de Maxton Hall y la nostalgia de Legalmente Rubia, el streaming reunirá algunas de las producciones juveniles más esperadas.

Las series juveniles basadas en exitosas novelas se han convertido en uno de los grandes fenómenos de Prime Video, conquistando a una audiencia global con historias de romance, drama y personajes que rápidamente saltan desde las páginas a la pantalla.

Uno de los mayores ejemplos es Off Campus, producción que alcanzó 36 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 12 días de estreno, transformándose en el tercer mejor debut en la historia de la plataforma y en la serie más vista entre mujeres de 18 a 34 años.

El impacto de estas adaptaciones confirma la fuerza de un género que no solo domina las conversaciones en redes sociales, sino que también ha incorporado nuevos elementos para conectar con el público.

Tienen romance, deporte, misterio y emoción: Las producciones juveniles que se estrenan próximamente

Ese fenómeno también quedó demostrado en Obsessed Fest, el primer evento inmersivo organizado por Prime Video para celebrar la cultura de sus comunidades de fans.

La instancia reunió a actores, autores y creadores de contenido en paneles exclusivos, donde se revelaron novedades de títulos como Off Campus, La hipótesis del amor, Elle y Cada año que pasé contigo (Every Year After), producciones que se han transformado en algunas de las apuestas más esperadas por los seguidores del género.

A continuación, revisa las principales producciones que llegarán a Prime Video durante los próximos meses:

Off Campus – Temporada 1

Basada en la popular saga literaria de Elle Kennedy, la serie sigue la historia de Hannah Wells, una estudiante de música que termina cruzando caminos con Garrett Graham, la estrella del equipo de hockey de la Universidad Briar. Lo que comienza como un acuerdo para ayudarse mutuamente se transforma en un romance inesperado que conquistó a los seguidores de la novela y ahora también al público de la plataforma.

Tras el éxito de su primera temporada, Prime Video confirmó una segunda entrega que tendrá como protagonistas a Allie Hayes y Dean Di Laurentis. Aunque la historia se enfocará en esta nueva pareja, Hannah y Garrett continuarán formando parte del universo de la producción.

Estreno: Temporada 1 disponible. Temporada 2 sin fecha confirmada.

Elenco: Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn.

Cada año que pasé contigo – Temporada 1

Inspirada en la novela Every Summer After, de Carley Fortune, la serie presenta una historia de amor marcada por la nostalgia, las decisiones del pasado y las segundas oportunidades. La trama recorre seis años y una semana en Barry’s Bay, un pequeño pueblo junto al lago donde los recuerdos y los primeros amores siguen teniendo un peso importante.

El libro original permaneció durante 16 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y alcanzó gran popularidad gracias a la comunidad de BookTok. Tras la recepción de la primera temporada, la producción continuará con una segunda entrega basada en Un verano de oro, ampliando este universo romántico.

Estreno: 10 de junio de 2026.

Elenco: Sadie Soverall, Matt Cornett, Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu y Elisha Cuthbert.

Elle

La precuela de Legalmente Rubia muestra los años de adolescencia de Elle Woods antes de convertirse en la recordada estudiante de Harvard. Ambientada en 1995, la historia explora su etapa escolar, sus amistades, primeros romances y los desafíos que enfrenta mientras comienza a construir la personalidad que la convertiría en un ícono.

La primera temporada ya está disponible y una segunda entrega fue confirmada por Prime Video.

Elenco: Lexi Minetree, June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz.

La Boca del Diablo

El terror llegará con esta película protagonizada por Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno y Tommi Rose. La historia sigue a un grupo de amigos cuya aventura en la costa de Tailandia cambia por completo cuando quedan atrapados en un sistema de cuevas inundadas, donde descubren la presencia de una criatura desconocida que amenaza con acabar con ellos.

La producción utilizó escenarios naturales para potenciar la sensación de realismo y entregar una experiencia cargada de suspenso y supervivencia.

Estreno: 29 de julio de 2026.

Marfil

Ester Expósito encabeza este thriller basado en la novela homónima, interpretando a Marfil Cortés, hija de un empresario español cuya vida cambia luego de sufrir un secuestro en Nueva York.

Tras ser liberada en circunstancias desconocidas, su padre contrata a Sebastián Moore, interpretado por Hugo Diego García, como su protector. Ambos deberán regresar a España enfrentando nuevas amenazas, mientras surge una conexión que complicará aún más la situación.

Estreno: 4 de septiembre de 2026.

La hipótesis del amor

La adaptación de la exitosa novela de Ali Hazelwood llegará con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas. La historia sigue a Olive, una estudiante de doctorado que inicia una relación falsa con el profesor Adam Carlsen para ayudar a su mejor amiga y demostrar que ya dejó atrás un antiguo enamoramiento.

Sin embargo, el acuerdo comienza a cambiar cuando la línea entre la ficción y los sentimientos reales empieza a desaparecer.

Estreno: 16 de septiembre de 2026.

Maxton Hall – Temporada 3

El exitoso drama alemán basado en las novelas de Mona Kasten llegará a su temporada final. La historia de Ruby Bell y James Beaufort alcanzará su punto decisivo mientras ambos enfrentan nuevos obstáculos personales y familiares que amenazan el futuro que buscan construir juntos.

La serie, que también incorpora el lacrosse como parte del ambiente escolar y deportivo de sus protagonistas, cerrará la historia de romance y rivalidad que conquistó a espectadores de todo el mundo.

Estreno: diciembre de 2026.

Elenco: Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten.