El actor británico, reconocido por interpretar a Dr. House, reaccionó en redes sociales tras la derrota de Croacia ante Portugal.

Croacia puso fin a su participación en el Mundial tras caer por 2-1 ante Portugal en un intenso encuentro que se resolvió en los minutos finales y que significó la clasificación de los lusos a los cuartos de final.

Pese a la eliminación, Luka Modrić volvió a demostrar su jerarquía con una destacada actuación. El histórico mediocampista croata fue una de las figuras de su selección y su rendimiento no pasó desapercibido.

Al punto que el actor Hugh Laurie, reconocido por su papel en Dr. House, utilizó sus redes sociales para llenarlo de elogios. El intérprete británico destacó al exjugador del Real Madrid, quien actualmente milita en el Milan, por su calidad y liderazgo dentro del campo.

Hugh Laurie aplaude a Luka Modric tras caída contra Portugal

A través de sus redes, el actor inglés, reconocido amante del fútbol y conocido fan del Arsenal, escribió: “Eso fue increíble. Luka Modrić es un gigante”.

La dura eliminación de Croacia

Al cuadro croata le anularon un gol en los descuentos que pudo extender el partido a tiempo extra, donde tras el encuentro el histórico jugador expresó su molestia ante las decisiones arbitrales.

“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego”.

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“Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”, explicó el capitán croata.

En síntesis: