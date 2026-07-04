Paraguay y Francia se enfrentarán este fin de semana por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo donde ambos buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.
La Albirroja llega tras eliminar a Alemania en la tanda de penales, mientras que el conjunto de Didier Deschamps confirmó su favoritismo con una contundente victoria sobre Suecia. Ahora, con Kylian Mbappé como gran figura, los franceses intentarán seguir avanzando en la Copa del Mundo.
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Paraguay se enfrenta a Francia este sábado 4 de julio, desde las 17:00 hrs de Chile, en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Pogramación 8vos de final del Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 4 de julio
|Canadá vs. Marruecos
|13:00 hrs
|Houston
|Sábado 4 de julio
|Paraguay vs. Francia
|17:00 hrs
|Filadelfia
|Domingo 5 de julio
|Brasil vs. Noruega
|16:00 hrs
|Nueva York / Nueva Jersey
|Domingo 5 de julio
|México vs. Inglaterra
|20:00 hrs
|Ciudad de México
|Lunes 6 de julio
|Portugal vs. España
|15:00 hrs
|Dallas
|Lunes 6 de julio
|Estados Unidos vs. Bélgica
|20:00 hrs
|Seattle
|Martes 7 de julio
|Argentina vs. Egipto
|12:00 hrs
|Atlanta
|Martes 7 de julio
|Suiza vs. Colombia
|16:00 hrs
|BC Place, Vancouver
Tabla de posiciones del Mundial 2026
En resumen…
- Paraguay vs. Francia jugarán por los octavos de final este sábado 4 de julio.
- El partido comenzará a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.
- Chilevisión, DSports, Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.