Mbappé lidera a Francia ante Paraguay por un cupo en los cuartos de final del Mundial.

Paraguay y Francia se enfrentarán este fin de semana por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo donde ambos buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La Albirroja llega tras eliminar a Alemania en la tanda de penales, mientras que el conjunto de Didier Deschamps confirmó su favoritismo con una contundente victoria sobre Suecia. Ahora, con Kylian Mbappé como gran figura, los franceses intentarán seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Kylian Mbappe busca la clasificación de Les Bleus a cuartos de final – Getty

¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos?

Paraguay se enfrenta a Francia este sábado 4 de julio, desde las 17:00 hrs de Chile , en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Pogramación 8vos de final del Mundial 2026

Fecha Partido Hora Estadio Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos 13:00 hrs Houston Sábado 4 de julio Paraguay vs. Francia 17:00 hrs Filadelfia Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega 16:00 hrs Nueva York / Nueva Jersey Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra 20:00 hrs Ciudad de México Lunes 6 de julio Portugal vs. España 15:00 hrs Dallas Lunes 6 de julio Estados Unidos vs. Bélgica 20:00 hrs Seattle Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto 12:00 hrs Atlanta Martes 7 de julio Suiza vs. Colombia 16:00 hrs BC Place, Vancouver

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…