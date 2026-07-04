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Mundial 2026

¿Va por TV abierta? A qué hora y dónde ver Paraguay vs. Francia con Mbappé en el Mundial 2026

Mbappé lidera a Francia ante Paraguay por un cupo en los cuartos de final del Mundial.

Por Franccesca Arnechino

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Paraguay enfrenta a Francia por los octavos de final de la cita planetaria.
© GeminiParaguay enfrenta a Francia por los octavos de final de la cita planetaria.

Paraguay y Francia se enfrentarán este fin de semana por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo donde ambos buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La Albirroja llega tras eliminar a Alemania en la tanda de penales, mientras que el conjunto de Didier Deschamps confirmó su favoritismo con una contundente victoria sobre Suecia. Ahora, con Kylian Mbappé como gran figura, los franceses intentarán seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Kylian Mbappe busca la clasificación de Les Bleus a cuartos de final – Getty

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¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos?

Paraguay se enfrenta a Francia este sábado 4 de julio, desde las 17:00 hrs de Chile, en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Pogramación 8vos de final del Mundial 2026

Fecha Partido Hora Estadio
Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos 13:00 hrs Houston
Sábado 4 de julio Paraguay vs. Francia 17:00 hrs Filadelfia
Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega 16:00 hrs Nueva York / Nueva Jersey
Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra 20:00 hrs Ciudad de México
Lunes 6 de julio Portugal vs. España 15:00 hrs Dallas
Lunes 6 de julio Estados Unidos vs. Bélgica 20:00 hrs Seattle
Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto 12:00 hrs Atlanta
Martes 7 de julio Suiza vs. Colombia 16:00 hrs BC Place, Vancouver

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…

  • Paraguay vs. Francia jugarán por los octavos de final este sábado 4 de julio.
  • El partido comenzará a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.
  • Chilevisión, DSports, Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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