Facundo Tello cobró penal para Francia. Sin embargo, inexplicablemente el VAR lo revisó durante largo rato y eso molestó a Mbappé, que lo falló.

El encuentro entre Francia y Marruecos estuvo marcado por una polémica por la designación del árbitro argentino Facundo Tello, quien se convirtió en el gran protagonista de la jornada al cobrar un penal decisivo a favor del conjunto europeo.

La designación de Tello para este cruce ya había generado un clima enrarecido en los días previos al pitazo inicial, por todo lo que genera Argentina en este certamen y las supuestas “ayudas” que recibe.

Diversos sectores de la prensa y aficionados franceses habían expresado sus suspicacias, cuestionando la conveniencia de que un colegiado argentino dirigiera una instancia tan decisiva.

Los rumores sobre posibles favoritismos o presiones políticas inundaron las redes sociales y los principales programas deportivos.

Mbappé falló el penal ante Marruecos

Tello cobra penal, pero demora en dar la orden de lanzamiento

El partido transcurría con mucha fricción, duelos físicos constantes y una atmósfera cargada de tensión. Tello buscaba llevar el control del partido tratando de que el pesado clima previo no afectara su desempeño, pero el escrutinio sobre cada una de sus acciones era total.

Sin embargo, el momento de mayor quiebre llegó cuando, en una rápida incursión francesa dentro del área marroquí, Tello no dudó y sancionó la pena máxima por falta a Kylian Mbappé.

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La jugada la interpretó de inmediato como falta clara el juez, pero el VAR, donde también hay árbitros argentinos, revisaron durante largo rato la jugada de manera inexplicable. La falta era clara.

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Eso molestó a los galos. Y cuando Mbappé remató lo hizo suave a la izquierda del portero Yassine Bounou, que se lució atajando el disparo del delantero del Real Madrid.

Una nueva polémica de los árbitros en este Mundial, pues el penal era claro y no debieron demorar tanto su ejecución.