“Corrupto” y “chanta”: Programa de TV se lanza contra árbitro argentino en el Mundial

Yael Falcón Pérez protagonizó polémico momento con periodista de su país. El registro se volvió viral.

Una insólita polémica afectó al árbitro argentino Yael Falcón Pérez. Esto debido a que fue acusado de “corrupto” y “chanta”. Lo llamativo es que estás críticas fueron directamente de la TV de su propio país.

Todo comenzó cuando la señal de La Nación realizó un despacho en vivo desde Miami. El periodista Roberto Funes inició una nota con las cábalas de los hinchas trasandinos en este Mundial.

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Todo iba bien hasta que el comunicador fue advertido de la presencia de Yael Falcón Pérez. El juez ha dicho presente en tres partidos del Mundial y todavía puede arbitrar una semifinal o el partido del tercer puesto.

“Hay un arbitro FIFA. ¿Quién es? Falcón. ¡Vení Yael! no sé nada de fútbol, perdonen muchachos”, indicó Funes al momento de captar al juez. El pito central ha dicho presente en los partidos entre Suecia ante Túnez, México contra República Checa y Suiza frente a Argelia por 16avos.

Acusan a árbitro trasandino de “corrupto” y “chanta”: registro se volvió viral

Lo llamativo es que el despacho continúa y al momento de ver las cámaras, Yael Falcón Pérez decidió salir del lugar. Incluso se aprecia como cruza a mitad de calle.

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“Es árbitro de la FIFA no sabía. De simpatía poco. Pero ya sabemos que en la FIFA son todos corruptos. Debe ser amigo de Infantino”, lanzó el periodista sin ningún filtro.

“Por último un ‘hola, qué tal’. Una tarjeta roja para Falcón. Debe ser un chanta como Infantino”, sentenció en plena transmisión en vivo. El registro superó las 165 mil visualizaciones solo en X. “Momento televisivo del día”, lo catalogaron desde el otro lado de la Cordillera.