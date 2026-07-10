El meta de Argentina no está teniendo una buena actuación en la cita planetaria y los números así lo reflejan.

La Copa del Mundo 2026 no está siendo como esperaba la selección de Argentina y bien puede dar fe de eso Emiliano “Dibu” Martínez, quien tampoco sonríe en Norteamérica.

Si bien la Albiceleste está instalada en cuartos de final, lo ha hecho jugando de mala manera y con mucha polémica. A penas superaron a Cabo Verde en tiempo extra y a Egipto lo dejaron fuera con bastantes cuestionamientos sobre el arbitraje. Hay preocupación en Lionel Scaloni y los suyos.

El mal momento del Dibu Martínez

Emiliano Martínez ha generado todo un personaje a su alrededor, por sus obscenas celebraciones y por sus buenas actuaciones bajo los tres palos. Si bien se ha intentando imponer como uno de los mejores del mundo de parte de la prensa argentina, la realidad muestra todo lo contrario.

Ya en Qatar 2022 causó polémica que fuera elegido como el mejor portero del torneo, pese a recibir 8 goles en 7 partidos. En Norteamérica 2026 sus actuaciones han sido bien discretas y los fríos números así lo reflejan. Bien dicen que dato mata relato.

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De acuerdo a las estadísticas de Luis Reyes, Dibu Martínez es el segundo arquero que menos ataja en la Copa del Mundo de acuerdo a los remates que le hacen. El argentino ha recibido 9 disparos, yéndola a buscar al fondo de la red en 5 oportunidades. Tiene un 44% de efectividad y solo supera al bosnio Nikola Vasilj, que posee un 43%.

“Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos. Lio (Messi) nos salva siempre y nos ha ayudado muchísimas veces. Por eso tengo que atajar mejor“, dijo Martínez con total honestidad tras la victoria por 3-2 sobre Egipto.

Dibu Martínez no ha brillado en Norteamérica. Imagen: Getty

En la temporada pasada Dibu Martínez anunció su salida de Aston Villa, pero ningún club grande lo quiso y terminó quedándose en Inglaterra. Ahora suena con fuerza en Juventus, pero todavía no se ha concretado nada. El argentino es un buen arquero, pero los números demuestran que no es uno de de los mejores. Datos, no opiniones.