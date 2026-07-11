¿El “dedo” de Jara en el Mundial? El curioso gesto de Jude Bellingham sobre Erling Haaland

La figura de Inglaterra protagonizó un particular momento con el ariete noruego y de inmediato se volvió viral.

La selección de Inglaterra y Noruega protagonizaron uno de los duelos más atractivos del Mundial 2026. Ambas escuadras luchan por el cupo en semifinales y sueñan con llegar al partido de definición del 19 de julio.

Pero los que protagonizaron un encuentro aparte fueron Jude Bellingham y Erling Haaland. Las figuras de sus selecciones se dieron ni un centímetro de ventaja y fueron los puntos más altos de sus escuadras.

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Aunque entre tanta fricción y pierna fuerte, también hubo un momento para un especial cariño y que hizo recordar a nada menos que a Gonzalo Jara.



¿Qué pasó? Ahora la figura del Real Madrid, decidió imitar el “dedo” del Bicampeón de América y justo fue captado molestando a Haaland. Lo que se registró en el primer tiempo y sacó hasta las risas del ariete del Manchester City.

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Reaparece el “dedo de Jara”: El curioso momento de Bellingham y Haaland

Lo llamativo es que a diferencia de lo que ocurrió entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani, Jude Bellingham y Erling Haaland sí son amigos hace ya varios años.

Ambos fueron compañeros en el Borussia Dortmund. En total fueron dos temporadas juntos (entre 2020 y 2022), y formaron una de las duplas más letales.

Además ganaron la Copa de Alemania. Tanta fue la buena onda que ambos protagonizaron más de un video para el equipo alemán.

La buena onda siguió en este Mundial y se apreció cuando comenzaba el partido y el inglés se acercó a saludar al noruego. Incluso tras el cariño a lo “Jarita” ambos se rieron y siguieron en cancha como si nada. Por lo que el VAR tampoco tuvo que intervenir.