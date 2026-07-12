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Mundial 2026

Un histórico de Inglaterra desafía a Argentina: “Vamos a mandar a dormir a Messi”

El exfutbolista Joe Cole dejó una desafiante frase en la previa del duelo entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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En Inglaterra calientan el partido contra Argentina
© Getty ImagesEn Inglaterra calientan el partido contra Argentina

Inglaterra y Argentina disputarán una emocionante semifinal en el Mundial 2026. La historia tanto deportiva como política se encargará de calentar el duelo del miércoles 15 de julio en Atlanta.

En la previa, ambos lados del Atlántico comienzan a lanzar sus predicciones para este encuentro. En Europa, obviamente, la confianza está en el avance de los Tres Leones, quienes buscarán su segunda estrella.

Quien se mostró más que optimista fue Joe Cole. El exmediocampista de Inglaterra aseguró que ganarán y jugarán la final de la Copa del Mundo, y también tuvo un caliente mensaje para Lionel Messi.

En Netflix Sports, el exfutbolista no dudó al hablar del primer partido de la estrella argentina contra los ingleses. “Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%“, dijo.

Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra | Getty Images

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Desde el panel, donde estaban Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, le mandaron una advertencia por sus palabras. “No digas eso“, reprocharon.

Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial“, contestó Joe Cole. Richards igual terminó entusiasmándose: “Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”.

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