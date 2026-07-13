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Mundial 2026

Surrealista: el polémico regreso de Haaland a Noruega tras el Mundial 2026… con un mapache

Haaland llegó a Oslo, Noruega, tras el Mundial 2026: surrealista postal del Androide bajando del avión con un mapache desde Estados Unidos.

Por Diego Jeria

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Haaland de vuelta en Noruega: llegó con un mapache texano.
© HaalandHaaland de vuelta en Noruega: llegó con un mapache texano.

La selección de Noruega ya está en casa tras decir adiós a la Copa del Mundo 2026, esto tras caer por 2-1 frente a Inglaterra, en el tiempo suplementario, por los cuartos de final en Miami. Y Erling Haaland llegó con escándalo a Oslo.

Es que El Androide se bajó del avión con un bolso Dolce & Gabbana… y un mapache. El delantero noruego sostenía con su mano izquierda el mamífero que habita Centro y Norteamérica, además de una variedad en Sudamérica.

Esto me siguió a casa“, publicó Haaland en sus redes sociales junto a la foto. La inesperada postal dejó a todos sorprendidos. Muchos pensaron que la imagen había sido generada por inteligencia artificial o que el mapache agarrado a una botella era real… pero no.

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Whiskey Raccoon, el mapache disecado de Haaland

Se trata de una pieza de taxidermia muy característica en Texas. Bautizada como “Whiskey Raccoon” (el mapache del whiskey), se vende en la tienda Wild Bill’s Western Store, en Dallas.

El mapache disecado que se llegó Haaland de Estados Unidos a Oslo.

El mapache disecado que se llegó Haaland de Estados Unidos a Oslo.

Noruega pasó por Dallas en los dieciseisavos de final, donde derrotó por 2-1 a Costa de Marfil. Ahí fue que el plantel de Los Vikingos visitó la tienda de indumentaria vaquera, que funciona hace más de 40 años.

Ahí fue que, junto a la polémica compra del mapache disecado, Haaland adquirió además varios sobreros, botas vaqueras y un cinturón con el toro texano.

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Whiskey Raccoon, la pieza del mapache disecado junto a una botella que se llevó Haaland desde Dallas a Noruega, se vende con un precio de 750 dólares, poco más de 700 mil pesos chilenos.

Resumen:

-Erling Haaland: Llegó a Oslo con un mapache disecado tras jugar el Mundial.

-Whiskey Raccoon: La pieza de taxidermia adquirida en Dallas costó 750 dólares.

-Mundial 2026: Noruega quedó eliminada en cuartos de final al caer 2-1 ante Inglaterra.

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