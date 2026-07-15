España ya aseguró su lugar en la definición del título y espera por Argentina o Inglaterra, que se definirá este miércoles.

El Mundial 2026 ya entra en su recta final. Tras más de un mes de competencia, el torneo conocerá a su nuevo campeón el próximo domingo 19 de julio, cuando se dispute la esperada final en Estados Unidos.

Ya conocemos al primer clasificado: España, tras de derrotar por 2-0 a Francia en semifinales, confirmando su gran campaña en la cita planetaria y manteniendo viva la ilusión de levantar su segundo título mundial.

Ahora, La Roja espera rival, que saldrá del choque entre Argentina e Inglaterra, una semifinal cargada de historia y grandes figuras.

Francia peleará por el tercer lugar del Mundial 2026 – Getty

¿Cuándo y dónde se juega la final?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio desde las 15:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, que tiene una capacidad para 82.500 espectadores.

Antes de la final, se jugará el tradicional partido por el tercer lugar, programado para el sábado 18 de julio, entre Francia y el perdedor del partido que se juega hoy.

ver también Inglaterra vs. Argentina: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 con Lionel Messi y Harry Kane

España vs. ¿Argentina o Inglaterra?

España llega a la final tras una sólida victoria sobre Francia, mostrando uno de los mejores rendimientos del campeonato. Ahora buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

Al frente tendrá a Argentina o Inglaterra, selecciones que definirán al segundo finalista este miércoles 15 de julio desde las 15:00 horas de Chile.

En resumen