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Mundial 2026

Inglaterra vs. Argentina: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal del Mundial 2026

La Albiceleste liderada por Messi, busca el bicampeonato en la Copa del Mundo.

Por Franccesca Arnechino

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Argentina e Inglaterra se juegan un cupo a la gran final de la Copa del Mundo.
© GettyArgentina e Inglaterra se juegan un cupo a la gran final de la Copa del Mundo.

Siguen las semifinales del Mundial 2026 y el partido clave será Inglaterra y Argentina, en un duelo con mucha historia, donde figuras como Harry Kane y Lionel Messi buscarán llevar a sus selecciones a la gran final con España.

Los ingleses llegan en gran nivel tras eliminar a Noruega con un doblete de Bellingham, mientras que la Albiceleste sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a Suiza, gracias a un gol de Julián Álvarez en el alargue.

En Jugabet un triunfo de los Ingleses paga 2.80 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 28.000. El empate paga 3.01 y la victoria de la Albiceleste 3.14.

Inglaterra vs. Argentina: Hora y dónde ver

Inglaterra y Argentina este miércoles 15 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el Estadio Atlanta de Estados Unidos, por semifinales de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

Pronósticos Inglaterra vs Argentina: un clásico mundialista con Messi buscando la final

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Argentina vs. Inglaterra jugarán por semifinales este miércoles 15 de julio.
  • El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta de Estados Unidos.
  • Chilevisión, DSports, Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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