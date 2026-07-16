Tras conocerse la existencia de una oferta formal por el arquero de Cabo Verde, en Blanco y Negro deberán competir con Inter Miami para su fichaje.

Ya es un hecho. Colo Colo aprovechó la contingencia del Mundial 2026 para sorprender a todo el mundo y realizar una oferta formal para la contratación de Vozinha, arquero de Cabo Verde y jugador revelación de la cita planetaria.

Fue el periodista argentino Germán García Grova quien afirmó en su cuenta de X que desde la dirigencia de Blanco y Negro ya oficializaron el interés al guardameta para firmarlo y ven con buenos ojos la posibilidad de dar el golpe al mercado de fichajes.

Entonces, surge la interrogante que todo hincha de Colo Colo se hace… ¿Hay dinero para firmar a Vozinha? La buena noticia para el Cacique es que los números económicos no serían un problema, pues es actualmente agente libre. Pero hay algo más allá.

ver también Colo Colo va por el bombazo del mercado en 2026: Oferta formal por Vozinha

La fórmula económica de Colo Colo para firmar a Vozinha

La cosa es así. El futbolista de Cabo Verde terminó, previo a la Copa del Mundo en Norteamérica, su contrato con Chaves, equipo de la segunda división de Portugal y donde estuvo las últimas dos temporadas como titular.

En cuanto al dinero, el valor de mercado que tiene Vozinha, según el sitio especializado Transfermarkt, es de 50 mil euros ($53 millones de pesos chilenos), una cifra baja para la reputación que alcanzó en el último Mundial.

Por lo tanto, si Colo Colo o cualquier equipo quiere hacerse de sus servicios sólo tendrá que negociar con el jugador el salario que puede recibir, que en su último paso por Europa bordeaba los nueve millones de pesos mensuales. ¿Lo concretará o será sólo humo?

Los números del arquero en su última temporada

Con la camiseta de Chaves, previo al Mundial 2026, Vozinha disputó un total de 1.710 minutos en 19 encuentros, donde recibió 23 goles en contra y mantuvo su valla invicta en seis oportunidades. Mientras que con Cabo Verde jugó los cuatro duelos de su equipo y recibió cinco tantos.

En síntesis