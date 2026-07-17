El cuadro rojinegro confirmó la llegada de Ignacio Mesías, y en el elenco del Maule sueñan con que se convierta en el salvador del equipo.

Rangers de Talca sigue en su puesta a punto de cara a la segunda rueda de la Primera B. El elenco ahora dirigido por Ivo Basay se mentaliza para un semestre donde no hay ningún margen de error.

Esto debido a que el elenco del Maule terminó último con solo 3 unidades en 15 fechas disputadas. Por lo que se sueña con la remontada para no perder la categoría.

ver también Ivo Basay realza la remontada de Rangers ante U de Concepción en la Copa Chile: “Nos permite seguir creyendo”

Por lo mismo, la dirigencia se puso las pilas y trajo a refuerzos calados como Iván Rozas, Lautaro Rigazzi y Junior Arias. Además recuperó a referentes como Carlos Labrín en defensa. Sin embargo, Basay aún necesitaba un delantero de categoría.

Es por ello, que se hizo un esfuerzo y se concretó la llegada de Ignacio Mesías. El delantero oriundo de Los Andes llega proveniente de la Liga de Primera y tras campañas en Unión La Calera y Deportes Concepción.

El goleador de 25 años asume la presión del momento en Rangers pero confía en convertirse en el “Mesías” de los rojinegro. “Llegó a un lindo club. Hay una gran motivación. Es un importante desafío y va a ser un lindo segundo semestre. Conozco a Ivo y varios más, me contaron cómo es el club. Eso fue un paso importante para mi llegada”, aseguró al canal oficial de Rangers.

El nuevo desafío de Ignacio Mesías en Rangers de Talca

Por la calidad de los refuerzos, en Rangers se ilusionan con una campaña épica. “Su apellido, Mesías… El desafío, de todos“, recalcaron a la llegada de Ignacio, por lo que la fe sigue intacta.

Por lo mismo, el delantero que tiene entre sus registros el récord de haber anotado en todas las categorías del fútbol chileno, confía en lograr el anhelado remontazo.

“El grupo está bien y está fuerte. Me recibieron muy bien. Eso es fundamental para sacar esto adelante. Este desafío va a estar muy lindo el segundo semestre. Sé que la hinchada se hará sentir”, agregó quien también fue Mundialista Sub 17 con Chile en el torneo que se disputó en la India en 2017.

Por lo que ahora Ignacio Mesías espera por el visto bueno del cuerpo técnico para llegar al comienzo del segundo semestre, lo que será este domingo 26 de julio cuando Rangers reciba a Copiapó en el Estadio Fiscal de Talca.

En resumen:

El delantero Ignacio Mesías llegó como nuevo refuerzo de Rangers de Talca.

El club Rangers de Talca terminó último en la Primera B con tres puntos.

El equipo de Ivo Basay enfrentará a Copiapó el domingo 26 de julio.