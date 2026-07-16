El delantero de 25 años pondrá fin a su paso por el León de Collao tras la primera rueda y afrontará un nuevo desafío en Primera B.

Ignacio Mesías dejará Deportes Concepción tras solo algunos meses en el club para convertirse en nuevo refuerzo de un equipo que pelea por salir de la parte baja de la tabla.

Según informó PrimeraBChile, el delantero de 25 años tiene todo acordado para sumarse a Rangers de Talca de cara a la segunda rueda del Campeonato de Ascenso.

Con la misión de mejorar su campaña y escapar de la zona de descenso, el conjunto piducano ya oficializó las incorporaciones de Iván Rozas, Lautaro Rigazzi y Junior Arias.

La carrera de Ignacio Mesías

El atacante comenzó su carrera profesional en Unión San Felipe y luego pasó por San Marcos de Arica, Deportes Melipilla y Unión La Calera, antes de arribar a Deportes Concepción para la temporada 2026.

Ignacio Mesías deja Concepción/Photosport

En la primera rueda del Campeonato de Ascenso disputó ocho partidos con el León de Collao, en los que marcó dos goles y no registró asistencias, sumando un total de 453 minutos en cancha.

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El presente de Rangers

El cuadro talquino protagonizó una primera rueda para el olvido en la B. El equipo piducano no consiguió victorias en las primeras 15 fechas y cerró esa parte del torneo en puestos de descenso directo.

El elenco talquino finalizó la primera rueda en el 15° lugar de la tabla con apenas 3 puntos de 45 posibles, por lo que afrontará la segunda mitad del campeonato con la obligación de mejorar sus resultados para evitar perder la categoría.