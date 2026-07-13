El equipo del ascenso continúa reforzándose para escapar del descenso y tendría acordada la llegada de un delantero proveniente del León de Collao.

Rangers de Talca tuvo una primera rueda para el olvido en Primera B. El cuadro piducano no consiguió ninguna victoria y terminó la primera parte del torneo en los últimos puestos de la tabla, en zona de descenso directo.

Con el objetivo de revertir este complicado panorama durante la segunda rueda, el elenco talquino ya incorporó tres refuerzos, Iván Rozas, Lautaro Rigazzi y Junior Arias, y ahora tendría definido a su cuarto fichaje para afrontar la lucha por la permanencia.

El nuevo fichaje que cerrará Rangers

Según revela el medio PrimeraBChile, el equipo sumará a un jugador de la Liga de Primera.

“El elenco rojinegro cerró la llegada de Ignacio Mesías, delantero que actualmente milita en Deportes Concepción, quien se convertirá en el cuarto refuerzo del club para el segundo semestre”, señalan.

Mesías se sumará al equipo del ascenso/Photosport

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La carrera de Ignacio Mesías

El delantero de 25 años inició su carrera profesional en Unión San Felipe y posteriormente defendió las camisetas de San Marcos de Arica, Deportes Melipilla y Unión La Calera, antes de incorporarse a Deportes Concepción para la temporada 2026.

En la primera rueda del Campeonato Nacional ha disputado ocho partidos con el León de Collao, en los que registra dos goles y ninguna asistencia, acumulando un total de 453 minutos en cancha.

En síntesis: