El elenco dirigido por Ivo Basay superó a la “U” de Concepción y se ubica en la parte alta del grupo F.

No hay mal que dure 100 años. Eso dicen en Rangers de Talca ya que este sábado volvieron a sumar triunfos y renuevan energías para el gran objetivo del año: salir del fondo de la tabla y mantenerse en la Primera B.

Pero el triunfo ante Universidad de Concepción por Copa Chile, fue una muestra de lo que será este segundo semestre del cuadro rojinegro: salir del fondo de la tabla con solo tres unidades y buscar la salvación.

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En el minuto 52, Jeison Fuentealba marcó de cabeza y puso el 1-0 para el “Campanil”. Desde atrás tuvo que luchas el equipo de Ivo Basay para lograr la remontada. El empate llegó en el 81’ con potente remate de Tomás Gómez.

Luego en el 87’ llegó el minuto de gloria de Manuel Vicuña que se transformó en héroe y puso el 2-1 definitivo. “El triunfo nos viene espectacular por el tema animo”, enfatizó Basay post partido.

El “Hueso” destacó la actitud de sus pupilos y el cambio de chip que empieza a tomar el equipo de cara a lo que será la segunda rueda de la B.

“El equipo nunca bajó los brazos. Se mantuvieron ordenados, pese a la situación complicada por el marcador. El ánimo de los jugadores no decayó. Ahora tenemos que seguir trabajando”, recalcó. Con tres partidos disputados, el rojinegro es puntero con 6 puntos y se distancia de Curicó, Ñublense y la U de Concepción.

¿Cuándo vuelve a jugar Rangers?

Ahora por Copa Chile, Rangers vuelve a jugar el próximo 28 de junio cuando reciba a Ñublense. Lego el 5 de julio visita a Universidad de Concepción.

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Tras ello, vendrá el gran desafío de Ivo Basay: la segunda rueda de la Primera B. Lo que comienza en las primeras fechas el 19 de julio visitando a Antofagasta y luego el 26/7 recibe a Copiapó. Para ello, ya cuenta con nuevos refuerzos como Iván Rozas, Lautaro Rigazzi y todavía se espera la llegada de un delantero centro para lograr el milagro.