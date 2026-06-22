Dudo by JugaBet: el programa de humor y juegos que se consolidó en Canal 13

El programa que conduce Chico Pérez se ha ganado un lugar entre las propuestas de entretención más comentadas de la señal.

Desde su llegada a Canal 13, Dudo by JugaBet se ha ganado un lugar entre las propuestas de entretención más comentadas de la señal. El espacio de humor, juegos y cultura pop conducido por Cristián “Chico” Pérez nació con una fuerte apuesta digital en YouTube y, con el correr de las temporadas, se ha mantenido como una cita semanal para audiencias jóvenes.

Si todavía no lo conoces o quieres saber dónde verlo hoy, acá te lo contamos todo.

¿Qué es Dudo by JugaBet?

Dudo by JugaBet es un programa de entretención con un formato dinámico y relajado, pensado especialmente para audiencias jóvenes y digitales. En cada capítulo participan cuatro invitados que se enfrentan a distintas dinámicas lúdicas para poner a prueba sus conocimientos, generar momentos de humor y conversar sobre los temas que marcan la agenda: realities, redes sociales, música, cine, tendencias y, por supuesto, deportes.

La premisa del espacio lo resume bien: cada episodio reúne a sus invitados para “reír de buena gana, medir conocimientos, calzar y, por supuesto, dudar”. Es una mezcla que mantiene el interés tanto por el juego como por la conversación, con un tono liviano y cercano ideal para el fin de semana.

El nombre Dudo by JugaBet refleja además la alianza entre Canal 13 y JugaBet, la casa de apuestas y casino online que respalda el programa y que se ha consolidado como un actor relevante del entretenimiento en Chile.

¿Quién conduce Dudo by JugaBet?

La conducción está a cargo de Cristián Pérez, popularmente conocido como “Chico” Pérez. Su rol es clave: guía las dinámicas, modera la conversación y potencia el tono humorístico y distendido que define al espacio. Con su estilo cercano, Pérez se encarga de que la improvisación y las risas sean las protagonistas en cada episodio, manteniendo el ritmo entre juego y juego.

¿Dónde ver Dudo by JugaBet?

Una de las señas de identidad de Dudo by JugaBet ha sido su apuesta prioritaria por las plataformas digitales, una decisión que refleja el creciente interés de los canales por fortalecer su presencia online.

El programa se emite a través del canal de YouTube de Canal 13, donde está disponible para verse en cualquier momento, sin depender del horario de la televisión tradicional. A esto se suma su presencia en la señal abierta de Canal 13, dentro del bloque de trasnoche del fin de semana, lo que le permite llegar tanto a quienes consumen contenido en YouTube como a quienes prefieren la experiencia frente al televisor.

En resumen, para ver Dudo by JugaBet tienes dos caminos:

YouTube de Canal 13: disponible para verlo y revivirlo cuando quieras.

disponible para verlo y revivirlo cuando quieras. Señal abierta de Canal 13: en el bloque de trasnoche del fin de semana.

¿Por qué Dudo conecta con la audiencia digital?

La apuesta por YouTube no es casualidad. Las nuevas generaciones consumen contenido bajo demanda, a su propio ritmo y desde el celular. Con esa estrategia, Dudo by JugaBet se ha posicionado como un programa moderno que entiende cómo y cuándo ve televisión su público.

Los temas que aborda —cultura pop, deportes, realities y redes sociales— son justamente los que generan conversación en redes y comunidades online, lo que favorece su alcance y viralización. Esa combinación de contenido reconocible y formato ágil es la que ha permitido al programa sostenerse como una cita semanal.

El respaldo de JugaBet al entretenimiento chileno

Detrás del programa está JugaBet, una casa de apuestas y casino online. Su patrocinio a Dudo se enmarca en una estrategia de marca que busca conectar con audiencias que disfrutan del deporte, la entretención y el juego en un sentido amplio.

JugaBet ofrece apuestas deportivas y una amplia sección de casino en línea, con miles de juegos disponibles y métodos de pago locales como WebPay Plus. Para quienes ya disfrutan de programas como Dudo y quieren llevar la emoción del deporte un paso más allá, la plataforma combina el entretenimiento televisivo con la adrenalina de las apuestas.

Eso sí, el juego siempre debe vivirse de forma sana: JugaBet promueve el juego responsable y sus servicios están disponibles solo para mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes sobre Dudo by JugaBet

¿Qué tipo de contenidos ofrece el programa? Dudo combina juegos, humor y conversación en torno a la cultura pop: realities, redes sociales, música, cine y deportes, con cuatro invitados por capítulo que ponen a prueba sus conocimientos.

¿Quién conduce Dudo by JugaBet? Cristián “Chico” Pérez, encargado de guiar las dinámicas, moderar la conversación y potenciar el tono cercano y humorístico del espacio.

¿Dónde puedo ver Dudo? En el canal de YouTube de Canal 13, disponible cuando quieras, y en señal abierta de Canal 13 dentro del bloque de trasnoche del fin de semana.

¿Qué es JugaBet? Una casa de apuestas y casino online presente en Chile desde 2023, marca patrocinadora del programa.

Conclusión

Dudo by JugaBet se ha asentado en la parrilla de Canal 13 como una propuesta que mezcla humor, juegos y actualidad, con una fuerte apuesta digital. Con la conducción de Cristián Pérez y el respaldo de JugaBet, sigue siendo una cita ideal para cerrar la semana entre risas y conversación. Sintonízalo por YouTube y descubre por qué Dudo se mantiene entre los programas más comentados.

Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.