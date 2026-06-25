Rangers busca reforzar su plantel para revertir su delicado presente y el delantero uruguayo está en conversaciones para sumarse

El mercado de fichajes comienza a tomar movimiento y, con ello, los distintos clubes empiezan a definir cambios en sus planteles para el segundo semestre. En ese contexto, Rangers se refirió a la posibilidad de incorporar al exdelantero de Palestino, Junior Arias, quien actualmente milita en Aldosivi de la Liga Argentina.

El conjunto talquino atraviesa un complejo momento en la Primera B. Actualmente marcha en el último lugar de la tabla de posiciones y busca revertir su delicada situación con la llegada de nuevos refuerzos que le permitan salir del fondo del campeonato.

Rangers confirma acercamiento con Junior Arias

En la previa del duelo por Copa Chile ante Ñublense, Ivo Basay, DT de la escuadra, habló sobre el fichaje de Arias, revelando que hay negociaciones. “Él viene a cubrir esa posición, también se puede recoger sin problemas, pero obviamente él es un especialista de área”.

El jugador suena con fuerza en Rangers/Photosport

Asimismo, sobre los otros refuerzos que suenan para llegar, el DT señaló: “No puedo dar nombres al azar sin que tenga nada concreto, lo de Junior sí lo puedo decir porque está en conversaciones y estamos esperando una ratificación, de lo demás ya veremos en su momento lo que se puede dar y los nombres que pueden haber”.

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La carrera de Junior Arias

El delantero uruguayo de 33 años cuenta con una amplia trayectoria internacional. En su país defendió las camisetas de Liverpool, El Tanque Sisley y Peñarol, mientras que en Argentina jugó por Talleres de Córdoba, Banfield, Patronato y Barracas Central.

En Chile, durante la temporada 2025, vistió la camiseta de Palestino, donde disputó 28 partidos.