El equipo de Talca necesita reaccionar para escapar del fondo de la tabla y puso sus ojos en un atacante que actualmente milita en Argentina.

Rangers atraviesa una de las temporadas más complicadas de su historia y busca con urgencia cambiar el rumbo en la segunda rueda.

La escuadra rojinegra recién logró celebrar su primer triunfo del año tras vencer por 2-1 a Universidad de Concepción en la Copa Chile, por lo que ahora apunta al mercado de fichajes para fortalecer su plantel.

El ex Palestino que suena en Rangers

En ese contexto, el conjunto talquino ya analiza posibles incorporaciones y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Junior Arias, delantero uruguayo con pasado en Palestino.

Según informó Séptima Pasión, el atacante está siendo seguido por Rangers para potenciar su ofensiva, mientras que PrimeraBChile señaló que, por ahora, se trata de una alternativa que está siendo evaluada por el club.

“La situación todavía está lejos de definirse. Si bien el atacante aparece dentro de los nombres que son analizados por Rangers, por ahora se trata de una posibilidad y no de una negociación cerrada”.

Junior Arias estaría en la órbita de Rangers/Photosport

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La carrera de Junior Arias

El delantero uruguayo de 33 años cuenta con una extensa trayectoria, con pasos por clubes como Liverpool, El Tanque Sisley y Peñarol en su país, además de experiencias en Argentina defendiendo las camisetas de Talleres de Córdoba, Banfield, Patronato y Barracas Central.

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En Chile, Arias vistió la camiseta de Palestino durante la temporada 2025, donde disputó 28 partidos.

Actualmente, milita en Aldosivi, registrando 12 convocatorias y nueve titularidades, aunque no fue citado en los últimos tres encuentros.

El duro presente de Rangers

El panorama para el equipo de Talca no ha sido sencillo en la Primera B. Tras 15 partidos disputados, Rangers no registra victorias, acumula tres empates y 12 derrotas, números que lo tienen en el fondo de la tabla y que marcan uno de los peores arranques de su historia.

Mientras que en Copa Chile, acaban de sumar su primera victoria del año tras vencer a U de Concepción por 2 a 1.