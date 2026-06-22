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Fútbol femenino

Tatiele Silveira renueva con Colo Colo y revela si la llamaron de la Roja: “Nadie me habló”

Tatiele Silveira renovó por dos años más con Colo Colo, cerrando una puerta en la Roja. ¿La llamaron para ser DT de Chile?

Por Javiera García L.

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Tatiele Silveira se queda en Colo Colo hasta 2028
© ConmebolTatiele Silveira se queda en Colo Colo hasta 2028

Colo Colo goleó a U. de Chile en un nuevo Superclásico en la Liga Femenina. Con 11 mil personas en el Estadio Monumental, las albas pasaron por encima de las azules y además celebraron la continuidad de Tatiele Silveira.

La entrenadora brasileña, quien llevó al Cacique a semifinales de la Copa Libertadores 2025, terminaba contrato a fines de este año y había dudas sobre si continuaría, considerando que podría recibir el llamado de la Roja.

La dirigencia alba se apuró y decidió renovarla esta semana, confirmando su estadía hasta 2028 justo antes del Superclásico. “La líder de nuestro equipo continúa en casa“, informaron en Colo Colo.

En tanto, la entrenadora comentó que “estoy muy feliz por esta renovación, por sentirme valorada por el club. Mi contrato terminaba en diciembre y me hablaron ahora, a mitad de año“.

“No hablé con la Roja”: Tatiele Silveira y su renovación en Colo Colo

En Chile no tuve ninguna otra conversación. Son cosas que a veces las personas hablan mucho y no, solo hablé con Colo Colo. Y cuando ellos valoran mi trabajo, me considero emocionada“, confirmó también.

Ahora, Tatiele Silveira se enfoca en seguir con los triunfos en la liga nacional. Este año, liderará una nueva campaña internacional en la Copa Libertadores femenina, que se disputará en octubre en Ecuador.

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