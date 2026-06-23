Con polémica llega el Bicho, tras críticas de sus propios compañeros en el torneo. Ambos elencos arriban sin ganar a un duelo que será clave en su futuro mundialero.

Portugal sale a la cancha nuevamente para jugarse una de sus últimas vidas en el Mundial 2026. Los lusos desentonaron en el debut con pálido empate ante Congo y hoy tendrán al frente a Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo ha estado en la polémica por los dichos de sus compañeros, quienes ahora lo ven como “uno más en el equipo”. Por eso ante los lobos blancos de Asia buscará volver a la gloria y asentar cabeza en el certamen.

Los lusos tienen un punto, mientras los uzbekos están sin unidades tras la derrota 3-1 contra Colombia en el debut. Quien pierda hoy quedará prácticamente eliminado del Mundial 2026, por lo que es un duelo clave para ambos.

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