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Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán: minuto a minuto en vivo, goles y dónde ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Con polémica llega el Bicho, tras críticas de sus propios compañeros en el torneo. Ambos elencos arriban sin ganar a un duelo que será clave en su futuro mundialero.

Por Nelson Martinez

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Cristiano Ronaldo viene de polémico duelo en que se llenó de críticas.
© Getty.Cristiano Ronaldo viene de polémico duelo en que se llenó de críticas.

Portugal sale a la cancha nuevamente para jugarse una de sus últimas vidas en el Mundial 2026. Los lusos desentonaron en el debut con pálido empate ante Congo y hoy tendrán al frente a Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo ha estado en la polémica por los dichos de sus compañeros, quienes ahora lo ven como “uno más en el equipo”. Por eso ante los lobos blancos de Asia buscará volver a la gloria y asentar cabeza en el certamen.

Los lusos tienen un punto, mientras los uzbekos están sin unidades tras la derrota 3-1 contra Colombia en el debut. Quien pierda hoy quedará prácticamente eliminado del Mundial 2026, por lo que es un duelo clave para ambos.

Minuto a minuto:

LOS ELEGIDOS EN UZBEKISTÁN

Así forma el elenco de los lobos blancos para desafiar a Cristiano Ronaldo y compañía:

CON EL BICHO EN EL XI

Así forma Portugal para el duelo clave ante Uzbekistán:

UZBEKISTÁN LLEGA CON DERROTA AL DUELO

Tras caer ante Colombia en el debut, los asiáticos necesitan sumar sí o sí hoy ante Portugal.

ASÍ FUE EL DEBUT DE PORTUGAL

Con un pálido empate ante Congo, Portugal partió con el pie izquierdo su ruta en el grupo que, por ahora, lidera Colombia.

TABLA DEL GRUPO

Con Portugal en el segundo puesto tras su empate ante Congo, ambos elencos están obligados a sumar hoy si quieren clasificar a la siguiente ronda.

¡BIENVENIDOS, REDGOLEROS!

Comienza el minuto a minuto de un partido que puede marcar el futuro de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial. Sigue todos los detalles del duelo ante Uzbekistán en RedGol.

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