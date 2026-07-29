Desde racismo hasta conducta inadecuada: FIFA abre expediente contra Argentina por comportamiento en el Mundial

En total son cuatro cargos que se investiga y además se revisará los casos de Paredes, Molina, Almada y Ayala.

El Mundial 2026 sigue generando polémicas. Esto porque ahora la FIFA informo que abre un expediente disciplinario enfocado solamente en la selección de Argentina.

La Comisión Disciplinaria del máximo rector del fútbol informó este miércoles que se inició el procedimiento sobre la AFA que dirige Chiqui Tapia, por el incumplimiento del reglamento en todo el torneo y que se afloró en la final perdida ante España.

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En total son cuatro cargos que se investigan por incumplimiento. Esto abarca desde el artículo 13, apartado 2, letra c) por manifestaciones de índole distinta a la deportiva; el artículo 14, apartado 5 por conducta inadecuada; el artículo 15 enfocado en discriminación y agresiones racistas y el artículo 17 por orden y seguridad en los partidos.

Ahora las pruebas complican aún más a la albiceleste. Al equipo liderado por Lionel Messi se le culpa de retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados

FIFA abrió expediente por la conducta de Argentina en el Mundial 2026 New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Además se apunta a los hinchas por cánticos y gestos discriminatorios, y el lanzamiento de objetos en más de un partido del Mundial.

Investigan mal comportamiento de Argentina en la final

Pero sin lugar a dudas el caso más ejemplificador del comportamiento de Argentina fue la final del Mundial ante España. Tras el pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic, desató una batalla campal en la cancha del MetLife Stadium.

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Lo que fue originado por gran parte del plantel trasandino. A través de redes sociales se vitalizó más de una pelea iniciada por jugadores de Argentina. Por lo que ahora la FIFA decidió individualizar a cada uno de los implicados.

Es así como Nahuel Molina, Leandro Paredes y Roberto Ayala son investigados por agresión. También se suma Thiago Almada por conducta antideportiva.

Pero no son solo los de Argentina. En el comunicado, también se informa que Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi, es investigado por conducta antideportiva. Lo que podría implicar una importante sanción para el jugador del Barcelona.