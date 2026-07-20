Se nos fue el Mundial 2026 y el ganador fue España, que merecidamente se quedó con su segunda estrella tras darle un toque a Argentina en la final en Nueva York.

El cuadro europeo se impuso por 1-0 en Estados Unidos, gracias al solitario gol de Ferran Torres en el alargue, tras un buen pivoteo de Nico Williams que desarmó a la defensa argentina.

Como era de esperar, los argentinos reaccionaron de pésima forma tras la derrota y hubo peleas luego del pitazo inicial. La que todos vimos en la TV fue la que protagonizó Leandro Paredes, pero hubo otras.

ver también El crudo análisis de Carlos Caszely tras el fracaso de Argentina ante España: “Hubo un árbitro decente”

Ratón Ayala golpeó a Dani Olmo tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Todo se descontroló luego de que terminara el partido, siempre se espera que los cuerpos técnicos estén a la altura y separen a los jugadores para evitar posteriores castigos. En Argentina eso no ocurrió.

Uno de los ayudantes de Lionel Scaloni es Roberto Ayala, quien lejos de calmar la tensión, reaccionó de forma violenta y cobarde, debido a que golpeó a Dani Olmo, una de las figuras de los españoles.

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En una imagen que no captó la TV se ve al Ratón que le da un golpe de puño al volante de FC Barcelona, situación que debería tomar en cuenta la FIFA y castigar su accionar.

Como siempre, Argentina reaccionó de mala manera tras la derrota y hubo peleas luego de la victoria de España en la final del Mundial 2026.

En síntesis

España es campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York.

del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York. Ferran Torres anotó el gol de la victoria para el equipo europeo en el alargue.

el gol de la victoria para el equipo europeo en el alargue. Roberto Ayala golpeó al jugador español Dani Olmo tras finalizar el partido en Estados Unidos.