El nuevo refuerzo de la U mostró sus credenciales en la pelea por un puesto, donde asegura que se acomoda por las dos bandas y que le gusta ir arriba.

Universidad de Chile realizó la presentación de su único refuerzo en la ventana de invierno en el mercado de fichajes, el argentino de 19 años Gonzalo Reyna, quien llega a préstamo desde Racing.

El extremo, que esta temporada también estuvo a préstamo en Boston River de Uruguay, donde incluso jugó en Copa Sudamericana, presentó sus credenciales, dejando en claro que es uno más de los “pichuleros” de la U.

“Para mí es algo lindo estar acá, soy un extremo que me gusta gambetear ir adelante, terminar jugadas, no tengo problema de perfiles. Me gusta desbordar, tirar centro, quiero crecer y potenciar mis características”, detalló.

Ignacio Vasquez introdujo el tema de los “pichuleros” en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Reyna destaca a los referentes de la U en sus primeros entrenamientos

Fue Ignacio Vásquez quien tras el triunfo de la U ante la UC en el Clásico Universitario, destacó que su labor era de ser “pichulero” en los azules, algo en donde ahora se viene a meter Gonzalo Reyna.

El argentino ya tuvo la oportunidad de ver un partido, en la derrota ante La Calera por la Copa Chile en el Estadio Nacional, lo que le hizo una foto, pero prefirió no opinar.

“Creo que puedo aportar desde donde el técnico necesite, vi el partido de la U ante La Calera, pero no puedo dar esa respuesta, porque no me corresponde eso lo dice el técnico”, explicó.

En lo mejor, asegura que se encontró con referentes que son para imitar: “Cuando me enteré, no lo dudé. Fue algo lindo, volver a un club grande y lo que el jugador desea. Con respecto a los jugadores ya lo había dicho que Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz con trayectoria en Europa y puedes aprender y sacar cosas para aprender”.

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Mira la presentación de Gonzalo Reyna en U de Chile: