El delantero que se operó y sólo suma dos partidos en los azules, ya trabaja con balón, pero la fecha de retorno todavía está lejos.

Universidad de Chile se prepara para el regreso a la Liga de Primera 2026, cuando este domingo deba visitar al Audax Italiano en condición de visita en el estadio Bicentenario de La Florida.

Con el único refuerzo disponible, Gonzalo Reyna, el equipo de Fernando Gago iniciará el proceso de darle caza a Colo Colo en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo.

Por lo mismo, ilusionan a los hinchas con importantes regresos aunque la última foto que publicaron en las redes sociales movió el piso, con un Octavio Rivero haciendo trabajo con balón.

Octavio Rivero avanza pero todavía no está disponible en la U. Foto: U de Chile

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Rivero la carta de gol para el segundo semestre en la U

Octavio Rivero llegó este año como el nuevo goleador de Universidad de Chile, pero una rebelde lesión en la rodilla arruinó todos los planes y lo dejó al margen de competencia.

El uruguayo fue operado cuando sólo llevaba dos partidos disputados con la camiseta bullanguera, con un total de 92 minutos dentro de la cancha, lo que fue interrumpido.

Por lo mismo, se espera que sea una especie de “refuerzo” en el segundo semestre, aunque todavía está en el proceso de recuperación para volver a las canchas.

Según el medio Rayando el CDA, el periodista Sebastián Pino reveló que, pese a que se ve trabajando, su retorno está pactado para fines del mes de agosto, por lo que todavía queda esperar.

Octavio Rivero prepara su retorno a la U.

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Rivero debe esperar hasta fines de agosto en la U

Universidad de Chile mueve la ilusión del hincha azul con Octavio Rivero, con imágenes del entrenamiento de esta jornada del uruguayo en el Centro Deportivo Azul.

El atacante ex Barcelona de Guayaquil ya hace algunos ejercicios con balón, además que sólo en forma diferenciada, de manera de ir paso a paso en evolución.

Por lo mismo se espera que a fines del próximo mes ya vuelva a ser una alternativa, lo que será tomado como un verdadero “refuerzo” para el técnico Fernando Gago.

Por ahora los hinchas se llenan de confianza con sus fotografías, a la espera de un retorno que esperan esté lleno de goles, además que pueda cumplir su rol de goleador en el equipo.

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