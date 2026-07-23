El Consejo Municipal aprobó el presupuesto para el cambio de superficie, lo que ya se transforma en una moda en el fútbol chileno.

El fútbol chileno romperá con una tradición de más de sesenta años con una remodelación que tendrá el estadio Regional Calvo y Bascuñán, donde es local Deportes Antofagasta.

Según detalla el sitio La Hora de King Kong, la municipalidad tiene todo listo para el cambio de superficie, donde la cancha pasará a ser de pasto sintético, dejando en el pasado el césped natural.

“Pese a estar en una zona desértica, siempre tuvo un campo de césped natural en buenas condiciones. Pero ante la ‘maximización’ de los recursos, se opta por privilegiar los eventos musicales por sobre los deportivos“, explican.

Deportes Antofagasta verá cerrado el estadio por 7 meses. Foto: Edgard Cross/Photosport

La “peste sintética” en Antofagasta

Fue el mismo portal que entregó detalles del cambio que se realizará en el estadio Calvo y Bascuñán en Antofagasta, lo que choca con la historia del fútbol chileno, la cual denominan como “peste sintética”.

“El Concejo Municipal aprobó el contrato del contrato para ejecutar las obras de remodelación y actualización del Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Según informó la Municipalidad, los trabajos tienen contemplado 7 meses de ejecución a cargo de la empresa Sociedad Importadora y Exportadora Sports Tech, por un monto de $3.376 millones aproximadamente”, detallan.

“Las obras de remodelación consideran una cancha de pasto sintético con certificación FIFA y World Rugby. El problema es con la pista de atletismo que cumplía con las normativas de World Athletics, pero al poner césped artificial no podrá ser utilizada para los lanzamientos de disco, martillo y jabalina”, precisan.

Las canchas sintéticas se toman el fútbol chileno

El mismo sitio realizó un listado de los estadios de cancha sintética que se están tomando el fútbol chileno, que ya están pasando a ser una normalidad y que enciende un debate entre los hinchas.

“Serán once estadios del fútbol profesional chileno que tendrán campo artificial: Chinquihue (Deportes Puerto Montt), Lucio Fariña (San Luis y Limache), Nicolás Chahuán (Unión Calera), La Florida (Audax Italiano), Claro Arena (Universidad Católica), Luis Valenzuela Hermosilla (Deportes Copiapó) y ahora Calvo y Bascuñán (Antofagasta)”, detallan.

“A ellos se suman estadios de la Segunda Profesional como Rubén Marcos (Osorno), La Pintana (Santiago Morning) y Municipal de San Joaquín (Real San Joaquín)”, finalizan.