Funcionaria a la que Natalia Duco le pidió la renuncia se reincorpora y vuelve al IND. Desconocimiento técnico le juega un nuevo revés a la ministra del Deporte.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, vuelve a la polémica y sufre un nuevo revés político y administrativo en su gestión a cargo de la cartera, esto como rezago de la controversia por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que la ministra debió enfrentar un problema que terminó en crisis, afectando incluso las esferas políticas del gobierno. La productora DG Medios vendió entradas para tres recitales de la banda BTS en el Estadio Nacional, pero el acuerdo con el IND no estaba cerrado.

En el IND no consideraban arrendar el estadio para los recitales para el cuidado del césped y los compromisos deportivos acordados. Pero las presiones de los fanáticos de la agrupación musical de k-pop no se hicieron esperar y con fuerza.

Tras semanas de tira y afloja, el ministerio dio la venia para los recitales, pero arrastrando víctimas en el camino. Duco pidió la renuncia de la directora subrogante del IND, Lorena Castillo, argumentando “perdida de confianza” y diferencias por el manejo del caso.

ver también Por crisis entre la U, BTS y el Estadio Nacional: Natalia Duco acude de urgencia a “chamán”

Lorena Castillo seguirá en el IND pese a que Duco le pidió la renuncia

Ahora resulta que Lorena Castillo no dejará el IND. De hecho, estará de vuelta el lunes sentenciando un duro revés para Natalia Duco.

Según reveló The Clinic, “hubo factores que no estaban en los cálculos de Duco. En primer lugar, el malestar que provocó la solicitud de renuncia de Castillo dentro del Ministerio y el IND, dado que cuenta con una buena evaluación interna y muy buenas relaciones entre los actores del deporte nacional. Ello, motivó varios llamados durante el día para plantear el desacuerdo con la decisión”.

Desconocimiento técnico y durísimo revés: el nuevo traspié de Natalia Duco como ministra del Deporte.

Agregaron que “en segundo lugar y lo más importante: Castillo es una funcionaria que fue elegida por Alta Dirección Pública (ADP), como directora de Administración y Finanzas, antes de asumir la subrogancia. Por este motivo, el despido de Duco terminó siendo con elástico, ya que para solicitar la renuncia a alguien de ese perfil técnico se requiere cumplir con un proceso administrativo“.

El hecho no sólo representa un fracaso individual en la gestión y dirección de Duco como ministra del Deportes, sino que evidencia además un grado de desconocimiento técnico en su labor.

ver también Natalia Duco enfrenta nuevo traspié tras perder la localía de final Intercontinental: “Hicimos todo lo posible”

“Castillo fue informada de que se mantendrá en sus funciones como directora de Administración y Finanzas. En la dirección nacional, por otro lado, quedó en la subrogancia Juan Pablo Salgado. (…) Con ello, este lunes Castillo -quien tiene una relación quebrada con Duco- volverá al IND este lunes“, sentenció el medio mencionado.

Resumen:

-Natalia Duco solicitó la renuncia de Lorena Castillo por los recitales de BTS.

-Lorena Castillo seguirá en el IND por ser de Alta Dirección Pública.

-Juan Pablo Salgado quedó en la subrogancia de la dirección nacional del IND.