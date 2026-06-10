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Ministerio del Deporte

Natalia Duco aborda las críticas y defiende su apoyo al rodeo: “Es un deporte por ley”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a las críticas de su gestión y su apoyo al rodeo en sus primeros días en el cargo.

Por Javiera García L.

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La ministra Natalia Duco abordó las críticas de su gestión
© PhotosportLa ministra Natalia Duco abordó las críticas de su gestión

La gestión de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte ha estado marcada por varias polémicas. Su apoyo al rodeo, sus declaraciones desafortunadas sobre el vestuario de los atletas y su defensa al recorte presupuestario han marcado su paso por la cartera.

Y las críticas se han sentido. En mayo, de hecho, después de las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steinert del gabinete, terminó como la ministra peor evaluada del Gobierno de José Antonio Kast según la encuesta Cadem.

Ahora, en diálogo con LUN, la exdeportista confesó que “siempre tuve muy claro que el costo de decir que sí a un ministerio del Presidente José Antonio Kast era que iba inmediatamente a pasar de deportista a política. Y eso iba a significar un cambio de percepción de las personas sobre mí“.

“Era un costo que tenía que asumir, y lo asumí. Entonces, sabía qué iba a pasar, pero no es lo mismo que uno sepa que te va a llegar el combo a que te llegue el combo“, complementó.

La ministra del Deporte habló | Photosport

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Natalia Duco analiza las críticas de su gestión y explica el apoyo al rodeo

“Como deportista he tenido momentos de mucha gloria y felicitaciones muy grandes. Y muchas críticas por deporte, por sanciones, por decisiones, por entrevistas… Pero por supuesto que esta ha sido la exposición más grande que he tenido en mi vida“, reveló también Natalia Duco.

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Sobre su apoyo al rodeo, defendió que “es un deporte por ley, y la ley está por sobre todos nosotros. Luego, hay otra cosa que quiero decir con mucha sensibilidad: no estoy de acuerdo con el maltrato animal“.

No estoy diciendo eso (que el rodeo sea maltrato animal). Son cosas separadas, pero como ministerio tenemos el rol de reglamentar y fortalecer el bienestar animal en todos los deportes que los involucren, que no es solo el rodeo”, dijo después.

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