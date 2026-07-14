La actriz de Gambito de Dama y Furiosa, que creció entre Argentina y el Reino Unido, confesó cuál será la selección que alentará en la semifinal del Mundial 2026.

Este miércoles se disputará una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten por un cupo en la gran final del torneo. En la antesala del compromiso, una reconocida estrella de Hollywood, que posee la nacionalidad de ambos países, reveló cuál será su equipo en este esperado duelo.

Se trata de Anya Taylor-Joy, actriz conocida por sus papeles en producciones como The Menu, Fragmentado, Gambito de Dama y Furiosa. La intérprete creció entre Argentina y el Reino Unido, por lo que mantiene un fuerte vínculo con ambas naciones.

Precisamente por esa historia personal, el enfrentamiento entre la Albiceleste y los “Three Lions” la puso en una compleja disyuntiva. Sin embargo, la actriz no dudó en revelar cuál será la selección que apoyará en la semifinal del Mundial 2026.

Anya Taylor-Joy revela a su favorito entre Argentina vs Francia

En medio de la alfombra roja por el estreno de Lucky, la nueva serie de Apple TV+ que protagoniza la actriz, fue consultada sobre a quién apoya en semifinales.

“Mira, hay mucho estrés en la casa actualmente, pero afortunadamente mi abuelo trabajo en relaciones anglo-argentinas, así que creo que mi corazón está con Argentina, pero si vamos a perder, me alegro que sea con Inglaterra“, señaló.

Anya Taylor Joy creció entre Inglaterra y Argentina. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

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La vida de Anya Taylor Joy en Argentina

Aunque su padre es escocés y su madre nació en Zambia, Anya Taylor-Joy pasó gran parte de su infancia en Argentina.

Poco después de su nacimiento, su padre, banquero internacional y expiloto profesional de lanchas a motor, recibió una oferta de trabajo en Buenos Aires, por lo que la familia se trasladó al país.

Durante sus primeros años vivieron en San Isidro, al norte del Gran Buenos Aires, donde la actriz permaneció hasta los seis años. Posteriormente, la familia se mudó a Londres, donde continuó su vida y formación.

Gracias a esa etapa de su infancia, Taylor-Joy habla con fluidez español e inglés y nunca ha ocultado el profundo cariño que siente por Argentina. En diversas entrevistas ha recordado con afecto los años que vivió en el país y ha destacado la influencia que esa experiencia tuvo en su vida.